Як будівництво Подільського моста вплине на решту мостів
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sequence написав:а потом вся эта толпа, съехав с мостов, колом остановит набережную
Честно говоря, до сих пор не понимаю как можно было выбрать настолько неудачное место для моста - не будет ни нормального заезда, ни нормального съезда. Напоминает Южный мост, там тоже длинна мостового перехода неприлично большая. Фактически, от Столичного шоссе до развязки на Осокорках у тебя нет шансов куда-то свалить, в случае проблем на мосту (в реку Днепр - не предлагать ). В итоге, чуть-какие ремонтные работы и сразу пробка на 4 км. А здесь предполагается вообще длинна мостового перехода 6,5-7 км ! Т.е. стоит блондинке на Матизе чуть притереться о КАМАЗ и вам гарантированно нужно будет стоять в пробке 2-3 часа.
Да и развязка там интересная, если ехать от автовокзала, то с моста "забыли" построить левый съезд в сторону Подола. Такая же "хохма" и с правым съездом с Дарницкого моста на Левом берегу и с левым поворотом на Подол с развязки на Почтовой - их тупо не построили, хотя в первоначальных проектах они были. Вероятно такая же история нас ждет и с Подольским мостом - на правом берегу мост упирается в гору и строить спецом запланированный для него туннель конечно никто даже не собирается. Да и мост этот не достроят в те сроки как обещают, 140% даю
EKO написав:такая же история нас ждет и с Подольским мостом - на правом берегу мост упирается в гору и строить спецом запланированный для него туннель конечно никто даже не собирается.
Прошу прощения, что отвлекаю. Но хотел как киевлянин у "киевлянина" поинтересоваться - в какую гору упирается Подольский мост на правом берегу???
Ха-ха. Смешно. Извините за задержку... да пока ни в какую, так как там ничего не строится А когда его планировали, то развязка с него должна была быть недалеко от станции метро Тараса Шевченко. Какая гора там, на карте сами найдете, это несложно В случае достройки моста будет только 2 варианта с него: на набережную в сторону Патона и на убитые улицы Подола или на Куреневку и далее - что бессмысленно, так как по Московскому мосту удобнее. Как и на Оболонь - по Московскому ближе. Без туннеля мост не сильно нужен.