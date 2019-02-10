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В НБУ назвали одне з ключових
завдань для банків на цей рік

В НБУ назвали одне з ключових завдань для банків на цей рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 23:10

В НБУ назвали одне з ключових завдань для банків на цей рік

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав голова Національного банку України Яків Смолій.

Дивися повний текст В НБУ назвали одне з ключових завдань для банків на цей рік.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 23:10

разве? а судя по тому, что происходит - это перейти на IBAN, растянуть номер лицевого счета до 19, развязать котлы, не загнуться от бредового перехода на XML отчётность, ну и всякие мелочи, типа запуска туевой хучи всякой новейшей муйни по сопутствующим системам
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 23:57

Re: В НБУ назвали одне з ключових завдань для банків на цей

Skiw написав:разве? а судя по тому, что происходит - это перейти на IBAN, растянуть номер лицевого счета до 19, развязать котлы, не загнуться от бредового перехода на XML отчётность, ну и всякие мелочи, типа запуска туевой хучи всякой новейшей муйни по сопутствующим системам
А нефиг расслабляться.
Faceless
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