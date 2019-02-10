Про це сказав голова Національного банку України Яків Смолій.
Дивися повний текст В НБУ назвали одне з ключових завдань для банків на цей рік.
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Додано: Вів 12 лют, 2019 23:10
В НБУ назвали одне з ключових завдань для банків на цей рік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В НБУ назвали одне з ключових завдань для банків на цей рік.
Додано: Вів 12 лют, 2019 23:10
разве? а судя по тому, что происходит - это перейти на IBAN, растянуть номер лицевого счета до 19, развязать котлы, не загнуться от бредового перехода на XML отчётность, ну и всякие мелочи, типа запуска туевой хучи всякой новейшей муйни по сопутствующим системам
Додано: Вів 12 лют, 2019 23:57
Re: В НБУ назвали одне з ключових завдань для банків на цей
А нефиг расслабляться.
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