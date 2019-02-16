Про це заявив глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман.
Дивися повний текст У МВФ оцінили ризик дефолту в Україні.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 09:15
У МВФ оцінили ризик дефолту в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВФ оцінили ризик дефолту в Україні.
Додано: Сер 13 лют, 2019 09:52
Люди работают на комуналку и еду.
Профит Ахметову миллиардами поступает.
Додано: Сер 13 лют, 2019 11:06
Rainbow, по чем нынче за коммент зрады платят?
У кого маленькая пенсия или зарплата, то все на субсидии - за коммуналку копейки.
Кто хочет работать, то находит нормально оплачиваемую работу - это факт. Мало получают только алкоголики и лентяи.
Додано: Сер 13 лют, 2019 12:44
Re: У МВФ оцінили ризик дефолту в Україні
Додано: Сер 13 лют, 2019 13:53
Сходи узнай сначала за субсидию, социальную норму, согласуй с цифрами в платежках, проанализируй, потом пиши.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 13 лют, 2019 14:26
smart_analyst2017
Вам на шею маленького ребенка и удачи в поиске работы!!! Умник(ца).
Додано: Сер 13 лют, 2019 16:03
Отличная подача.
А реально в стране:
1. Субсидия выдается еденицам.
2. Если нормально оплачиваемая работа - то это исключает работу в бюджетной организации, читай: "образование, медицина должна уйти в бизнес"? Вам мало того, что Петя копирует билборды Единой России и успокаивает плачущих детей один в один как Вова, вы теперь еще и Медведева цитировать начинаете с его "учителям идти в бизнес"? Что-то от себя будет, или решили сэкономить и воспользоваться проверенными ходами Вовы и Ко?
Додано: Сер 13 лют, 2019 20:30
Ахметов витягне заначку і спасе державу
(може)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 13 лют, 2019 22:00
Почем нынче "перемогамыздобулы" у порохоботов?
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