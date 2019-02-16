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У МВФ оцінили ризик
дефолту в Україні

У МВФ оцінили ризик дефолту в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 09:15

У МВФ оцінили ризик дефолту в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман.

Дивися повний текст У МВФ оцінили ризик дефолту в Україні.
R2
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Конечно отдадут. Только чем?
p_a_l
 
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Люди работают на комуналку и еду.
Профит Ахметову миллиардами поступает.
Rainbow
 
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Rainbow, по чем нынче за коммент зрады платят?
У кого маленькая пенсия или зарплата, то все на субсидии - за коммуналку копейки.
Кто хочет работать, то находит нормально оплачиваемую работу - это факт. Мало получают только алкоголики и лентяи.
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 12:44

Re: У МВФ оцінили ризик дефолту в Україні

  smart_analyst2017 написав:Кто хочет работать, то находит нормально оплачиваемую работу - это факт.

Ну если в районе 10000 грн. нормально оплачиваемая работа, то это как раз на коммуналку и еду с проездом. Нормально зарабатывают единицы или не в этой стране.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 13:53

  smart_analyst2017 написав:Rainbow, по чем нынче за коммент зрады платят?
У кого маленькая пенсия или зарплата, то все на субсидии - за коммуналку копейки.

Сходи узнай сначала за субсидию, социальную норму, согласуй с цифрами в платежках, проанализируй, потом пиши.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 14:26

smart_analyst2017

Вам на шею маленького ребенка и удачи в поиске работы!!! Умник(ца).
сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 16:03

  smart_analyst2017 написав:Rainbow, по чем нынче за коммент зрады платят?
У кого маленькая пенсия или зарплата, то все на субсидии - за коммуналку копейки.
Кто хочет работать, то находит нормально оплачиваемую работу - это факт. Мало получают только алкоголики и лентяи.

Отличная подача.
А реально в стране:
1. Субсидия выдается еденицам.
2. Если нормально оплачиваемая работа - то это исключает работу в бюджетной организации, читай: "образование, медицина должна уйти в бизнес"? Вам мало того, что Петя копирует билборды Единой России и успокаивает плачущих детей один в один как Вова, вы теперь еще и Медведева цитировать начинаете с его "учителям идти в бизнес"? Что-то от себя будет, или решили сэкономить и воспользоваться проверенными ходами Вовы и Ко?
Imp
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Ахметов витягне заначку і спасе державу
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:00

  smart_analyst2017 написав:Rainbow, по чем нынче за коммент зрады платят?
У кого маленькая пенсия или зарплата, то все на субсидии - за коммуналку копейки.
Кто хочет работать, то находит нормально оплачиваемую работу - это факт. Мало получают только алкоголики и лентяи.


Почем нынче "перемогамыздобулы" у порохоботов?
rjkz
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