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У МВФ оцінили ризик
дефолту в Україні

У МВФ оцінили ризик дефолту в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:03

  greenozon написав:Ахметов витягне заначку і спасе державу
(може)


Не, это их общая с педрой заначка, не отдаст.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:36

с долгами расчитываются за счёт новых кредитов и нет света в конце тоннеля...
Regenbogen
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:15

Imp,с каких пор в Украине миллионы за единицу считают!
ulfini24
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:28

  Rainbow написав:Люди работают на комуналку и еду.
Профит Ахметову миллиардами поступает.

Так, вообще-то, весь мир работает.
"0,7% населения планеты контролирует половину мирового богатства". Можете в США уехать, и работать на Трампа за коммуналку и еду
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:22

  ulfini24 написав:Imp,с каких пор в Украине миллионы за единицу считают!

С тех пор, когда из 10 реально нуждающимся в субсидии полчает ее только 1. Да и сказки про миллионы звучят как-то неубедительно. У меня из всех родственников пенсионого возраста даже самого дальнего родства не получает НИ ОДИН, хотя нуждаются все.
Imp
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