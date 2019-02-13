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У МВФ оцінили ризик дефолту в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 лют, 2019 22:03
greenozon написав:
Ахметов витягне заначку і спасе державу
(може)
Не, это их общая с педрой заначка, не отдаст.
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rjkz
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Додано: Сер 13 лют, 2019 22:36
с долгами расчитываются за счёт новых кредитов и нет света в конце тоннеля...
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Regenbogen
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Додано: Сер 13 лют, 2019 23:15
Imp,с каких пор в Украине миллионы за единицу считают!
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ulfini24
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Додано: Сер 13 лют, 2019 23:28
Rainbow написав:
Люди работают на комуналку и еду.
Профит Ахметову миллиардами поступает.
Так, вообще-то, весь мир работает.
"0,7% населения планеты контролирует половину мирового богатства". Можете в США уехать, и работать на Трампа за коммуналку и еду
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safonovstanislav
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Додано: Чет 14 лют, 2019 10:22
ulfini24 написав:
Imp,с каких пор в Украине миллионы за единицу считают!
С тех пор, когда из 10 реально нуждающимся в субсидии полчает ее только 1. Да и сказки про миллионы звучят как-то неубедительно. У меня из всех родственников пенсионого возраста даже самого дальнего родства не получает НИ ОДИН, хотя нуждаются все.
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Imp
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