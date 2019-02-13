У МВФ оцінили ризик дефолту в Україні

Не, это их общая с педрой заначка, не отдаст.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 22:03
Додано: Сер 13 лют, 2019 22:36
с долгами расчитываются за счёт новых кредитов и нет света в конце тоннеля...
Додано: Сер 13 лют, 2019 23:28
Додано: Чет 14 лют, 2019 10:22
С тех пор, когда из 10 реально нуждающимся в субсидии полчает ее только 1. Да и сказки про миллионы звучят как-то неубедительно. У меня из всех родственников пенсионого возраста даже самого дальнего родства не получает НИ ОДИН, хотя нуждаются все.
Додано: Чет 14 лют, 2019 11:18
строго по теме
5 Years Credit Default Swaps
Ukraine B- 602.98
The Ukraine 5 Years CDS value is 602.98 (last update: 13 Feb 2019 22:00 GMT+0). This value reveals a 10.05% implied probability of default, on a 40% recovery rate supposed. CDS value changed +0% during last week, -8.84% during last month, +93.71% during last year.
The Ukraine 5 Years Sovereign CDS reached a maximum value of 1071.4 (11 February 2016) and a minimun yield of 311.28 (31 January 2018)*.
Если по-простому - страховка от дефолта по 5-ти летним украинским бондам стоит 60 298 долларов на сумму в миллион. Ниже в мире в этом списке только Венесуэла. За год стоимость страховки удвоилась - в январе 18-го она была равной 31 128 долларов, но это существенно меньше уровня 3-х летней давности 107 140 долларов. Вероятность дефолта оценивается в 10%
Додано: Чет 14 лют, 2019 11:21
За коммуналку и еду на Порошенко работают, приоткройте окно лимузина.
Все верно не дают бюджетникам никакой субсидии.
Есть родственники, работают в университете. Зарплата 4530, 4620. ЦО в этом месяце на 1-к квартиру 1600. Это, что 15% от доходов? Перемогаздобулы - правьте свои мануалы.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 14 лют, 2019 11:42
safonovstanislav,
Что за чушь?
В США семья из 4-х человек более чем нормально (без того, чтобы себе в каких-то продуктах отказывать) на 300-400 долларов может питаться. Но без выходов в рестораны с обслуживанием.
В одном из самых дорогих городов мира, Нью-Йорке, аренда для семьи из 4-х человек квартиры, 1-бедрум (это по нашему 2-х комнатная, но для 4-х могут не сдать, особенно, если дети разнополые, но можно и снять) от 1100 долларов в не самом спокойном районе и далеко от Манхеттена и 4000+ в Манхеттене, средний, нормальный вариант, в спокойном районе Бруклина и в часе езды от Нижнего Манхеттена (деловой центр и фактически центр города) на общественном транспорте 1500-1800. 2-бедрум (наша 3к) от 1200 до 4000+, вариант в Бруклине 1800-2000(и это хорошие части Бруклина, с низким краймрэнк и хорошим рейтингом школ, не ниже 8/10). Это включает всю коммуналку кроме электричества и воды, за которые в месяц выходит 70-130 долларов.
БОльшая часть населения Нью-Йорка зарабатывает в диапазоне 4-6 000, ньюкамеры (вновьприбывшие) без языка и востребованной специальности, где язык не нужен, начинают с 2200 (12 долларов в час (меньше могут получать разве что нелегалы без разрешения на работу, работая на кэш), хотя из-за трамповских ограничений в области миграции, что породило дефицит кадров на рынке труда, уже много работодателей дают сразу 15 - это примерно 2700. И это при 40-часовой рабочей неделе, если есть переработка(овертайм), то она оплачивается с коэффициентом 1,5. Таким образом, если ньюкамер работает 6 дней в неделю, то имеет уже 3500) на survival job, при нормальной работе им или поднимается зарплата или переходят на вторую работу, имея опыт работы в США, на более высокооплачиваемую работу.
То есть, средняя нью-йоркская семья имеет доход около 8-10 куе из которых 2,5 куе уходит на еду и аренду с коммуналкой, на все остальное остается 5,5-7,5.
Да, уж, после оплаты расходов на проживание и еду нью-йоркская семья В МЕСЯЦ имеет в остатке больше, чем в Украине годовая зарплата. И это называется
?
Мне интересно, зачем использовать манипуляции, очерняя жизнь в развитых и успешных странах, чтобы та ж.па, которая в Украине сложилась "благодаря" талантам украинских олихархов-клептоманов-президентов, казалась не такой страшной?
Так в скрепоносной используют такую-же технологию. Там вещают, что и ЕС и США на грани кирдыка и люди с голоду пухнут под мостами в картонных коробках.
Или порохоботам методички в ольгино начали писать?
Что вата что вышивата - одно и то-же, вид сбоку.
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