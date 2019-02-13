У МВФ оцінили ризик дефолту в Україні

Додано: Чет 14 лют, 2019 11:42

safonovstanislav написав: Rainbow написав: Люди работают на комуналку и еду.

Профит Ахметову миллиардами поступает. Люди работают на комуналку и еду.Профит Ахметову миллиардами поступает.

Так, вообще-то, весь мир работает.

"0,7% населения планеты контролирует половину мирового богатства". Можете в США уехать, и работать на Трампа за коммуналку и еду Так, вообще-то, весь мир работает."0,7% населения планеты контролирует половину мирового богатства".

годовая

Можете в США уехать, и работать на Трампа за коммуналку и еду

Что за чушь?В США семья из 4-х человек более чем нормально (без того, чтобы себе в каких-то продуктах отказывать) на 300-400 долларов может питаться. Но без выходов в рестораны с обслуживанием.В одном из самых дорогих городов мира, Нью-Йорке, аренда для семьи из 4-х человек квартиры, 1-бедрум (это по нашему 2-х комнатная, но для 4-х могут не сдать, особенно, если дети разнополые, но можно и снять) от 1100 долларов в не самом спокойном районе и далеко от Манхеттена и 4000+ в Манхеттене, средний, нормальный вариант, в спокойном районе Бруклина и в часе езды от Нижнего Манхеттена (деловой центр и фактически центр города) на общественном транспорте 1500-1800. 2-бедрум (наша 3к) от 1200 до 4000+, вариант в Бруклине 1800-2000(и это хорошие части Бруклина, с низким краймрэнк и хорошим рейтингом школ, не ниже 8/10). Это включает всю коммуналку кроме электричества и воды, за которые в месяц выходит 70-130 долларов.БОльшая часть населения Нью-Йорка зарабатывает в диапазоне 4-6 000, ньюкамеры (вновьприбывшие) без языка и востребованной специальности, где язык не нужен, начинают с 2200 (12 долларов в час (меньше могут получать разве что нелегалы без разрешения на работу, работая на кэш), хотя из-за трамповских ограничений в области миграции, что породило дефицит кадров на рынке труда, уже много работодателей дают сразу 15 - это примерно 2700. И это при 40-часовой рабочей неделе, если есть переработка(овертайм), то она оплачивается с коэффициентом 1,5. Таким образом, если ньюкамер работает 6 дней в неделю, то имеет уже 3500) на survival job, при нормальной работе им или поднимается зарплата или переходят на вторую работу, имея опыт работы в США, на более высокооплачиваемую работу.То есть, средняя нью-йоркская семья имеет доход около 8-10 куе из которых 2,5 куе уходит на еду и аренду с коммуналкой, на все остальное остается 5,5-7,5.Да, уж, после оплаты расходов на проживание и еду нью-йоркская семьяимеет в остатке больше, чем в Украинезарплата. И это называетсяМне интересно, зачем использовать манипуляции, очерняя жизнь в развитых и успешных странах, чтобы та ж.па, которая в Украине сложилась "благодаря" талантам украинских олихархов-клептоманов-президентов, казалась не такой страшной?Так в скрепоносной используют такую-же технологию. Там вещают, что и ЕС и США на грани кирдыка и люди с голоду пухнут под мостами в картонных коробках.Или порохоботам методички в ольгино начали писать?Что вата что вышивата - одно и то-же, вид сбоку.