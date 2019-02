У МВФ оцінили ризик дефолту в Україні

Додано: Чет 14 лют, 2019 11:18

5 Years Credit Default Swaps

Ukraine B- 602.98

The Ukraine 5 Years CDS value is 602.98 (last update: 13 Feb 2019 22:00 GMT+0). This value reveals a 10.05% implied probability of default, on a 40% recovery rate supposed. CDS value changed +0% during last week, -8.84% during last month, +93.71% during last year.

The Ukraine 5 Years Sovereign CDS reached a maximum value of 1071.4 (11 February 2016) and a minimun yield of 311.28 (31 January 2018)*.

строго по темеЕсли по-простому - страховка от дефолта по 5-ти летним украинским бондам стоит 60 298 долларов на сумму в миллион. Ниже в мире в этом списке только Венесуэла. За год стоимость страховки удвоилась - в январе 18-го она была равной 31 128 долларов, но это существенно меньше уровня 3-х летней давности 107 140 долларов. Вероятность дефолта оценивается в 10%