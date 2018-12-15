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Mandarin Plaza Grouр веде
переговори про купівлю ТРЦ...

Mandarin Plaza Grouр веде переговори про купівлю ТРЦ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 09:44

Mandarin Plaza Grouр веде переговори про купівлю ТРЦ...

Пропонуємо до обговорення:
ПрАТ "Мандарин Плаза", що розвиває мережу київських торгово-розважальних центрів (ТРЦ) Lavina, Blockbuster, Ocean Mall та ін., веде переговори з російською ТПС "Недвижимость" про купівлю ТРЦ Ocean Plaza, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" глава правління ПрАТ Олександр Черницький.

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