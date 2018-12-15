|
|
|
Mandarin Plaza Grouр веде переговори про купівлю ТРЦ...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 лют, 2019 09:44
Пропонуємо до обговорення:
ПрАТ "Мандарин Плаза", що розвиває мережу київських торгово-розважальних центрів (ТРЦ) Lavina, Blockbuster, Ocean Mall та ін., веде переговори з російською ТПС "Недвижимость" про купівлю ТРЦ Ocean Plaza, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" глава правління ПрАТ Олександр Черницький.
Дивися повний текст Mandarin Plaza Grouр веде переговори про купівлю ТРЦ Ocean Plaza
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 87375
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 13 лют, 2019 09:44
Настало время ротенбергам покидать Украину
-
cia
-
-
- Повідомлень: 66
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|23
|1664
|
Нед 03 лют, 2019 22:23
Джон
|
|3
|535
|
|
|18
|1376
|
Нед 16 гру, 2018 15:54
BIGor
|