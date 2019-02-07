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У Київській області ввели в експлуатацію сонячну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 лют, 2019 09:46
Пропонуємо до обговорення:
Територія, відведена під станцію, становить майже 28 гектарів.
Дивися повний текст У Київській області ввели в експлуатацію сонячну електростанцію
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Додано: Сер 13 лют, 2019 09:46
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