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В Україні здійснюватимуть ремонт і технічне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 лют, 2019 10:00
Пропонуємо до обговорення:
Державне підприємство "Завод 410 цивільної авіації" вже розпочало освоєння послуг з ремонту та технічного обслуговування авіаційної техніки.
Дивися повний текст В Україні здійснюватимуть ремонт і технічне обслуговування літаків Boeing
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Додано: Сер 13 лют, 2019 10:00
Оце авіапарку МАУ повезло!!!
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jeugen
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