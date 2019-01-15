RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НБУ заявив, що у нього
незаконно відібрали зерновий...

НБУ заявив, що у нього незаконно відібрали зерновий...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 10:06

НБУ заявив, що у нього незаконно відібрали зерновий...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті НБУ.

Дивися повний текст НБУ заявив, що у нього незаконно відібрали зерновий термінал \"Бориваж\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87375
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 10:06

А я ще напочатку одержавлення Привата бачив схему по перевішуванню боргу з плечей Коломойського на наші. І коли ми виплатимо весь борг - все майно повернеться назад Коломойському.
Щось, саме так воно і рухається.
А з приводу НБУ - невже там дійсно є ліжка?
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 426
З нами з: 08.08.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Пенсіонерка незаконно отримала субсидії на 20 тис. гривень
R2 » Чет 07 лют, 2019 19:07
8 437
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 15:39
RomanTik
Напередодні банкрутства з банку «Хрещатик» незаконно...
R2 » Пон 04 лют, 2019 16:03
1 74
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лют, 2019 16:03
vor12
Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 років 1 ... 6, 7, 8
R2 » Вів 15 січ, 2019 21:47
70 4248
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 січ, 2019 09:16
sal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67854)
17.02.2019 19:52
EximBonus Bot (87)
17.02.2019 19:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.