Про це йдеться на сайті НБУ.
Дивися повний текст НБУ заявив, що у нього незаконно відібрали зерновий термінал \"Бориваж\".
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Додано: Сер 13 лют, 2019 10:06
НБУ заявив, що у нього незаконно відібрали зерновий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ заявив, що у нього незаконно відібрали зерновий термінал \"Бориваж\".
Додано: Сер 13 лют, 2019 10:06
А я ще напочатку одержавлення Привата бачив схему по перевішуванню боргу з плечей Коломойського на наші. І коли ми виплатимо весь борг - все майно повернеться назад Коломойському.
Щось, саме так воно і рухається.
А з приводу НБУ - невже там дійсно є ліжка?
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