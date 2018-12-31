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Проект з відправки колоністів на Марс визнано банкрутом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 лют, 2019 10:07
Пропонуємо до обговорення:
Товариство з обмеженою відповідальністю Mars One Ventures, яке займалося фінансуванням проекту Mars One з відправки колоністів на Марс, оголошено банкрутом.
Дивися повний текст Проект з відправки колоністів на Марс визнано банкрутом
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Додано: Сер 13 лют, 2019 10:07
Марс, МММ, на М начинаются. Совпадение?
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