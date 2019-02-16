Протягом останніх трьох днів пільгового розмитнення авто на європейських номерах Київська митниця працюватиме до опівночі.
Дивися повний текст Останні дні пільгового розмитнення авто на \"єврономерах\" київська митниця працюватиме до опівночі.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 10:20
Останні дні пільгового розмитнення авто на "єврономерах"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Останні дні пільгового розмитнення авто на \"єврономерах\" київська митниця працюватиме до опівночі.
Додано: Сер 13 лют, 2019 10:21
Ага, треба будуть бабоси, продовжать пільгу.
А от з чиєї легкої руки, діючого преза, або вже нового і умови будуть людські, це ми побачим найближчим часом.
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