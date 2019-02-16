RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Останні дні пільгового розмитнення
авто на "єврономерах"...

Останні дні пільгового розмитнення авто на "єврономерах"...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 10:20

Останні дні пільгового розмитнення авто на "єврономерах"...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом останніх трьох днів пільгового розмитнення авто на європейських номерах Київська митниця працюватиме до опівночі.

Дивися повний текст Останні дні пільгового розмитнення авто на \"єврономерах\" київська митниця працюватиме до опівночі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87375
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 10:21

Ага, треба будуть бабоси, продовжать пільгу.
А от з чиєї легкої руки, діючого преза, або вже нового і умови будуть людські, це ми побачим найближчим часом.
Rainbow
 
Повідомлень: 2117
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як змінювався рівень безробіття в Україні за останні...
R2 » Нед 17 лют, 2019 14:23
3 124
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лют, 2019 17:25
zРадио
Для яких моделей авто цей рік стане останнім
R2 » Нед 17 лют, 2019 13:33
2 56
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лют, 2019 13:34
agcsc
"Укрзалізниця" покриває свої витрати за рахунок...
R2 » П'ят 15 лют, 2019 21:10
4 131
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лют, 2019 09:08
nalim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67854)
17.02.2019 19:52
EximBonus Bot (87)
17.02.2019 19:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.