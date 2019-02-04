Американський автоконцерн Ford підсилює заходи з перенесення виробництва з Великобританії, побоюючись неврегульованого виходу країни з Євросоюзу.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 10:39
Ford переносить виробництво з Великобританії через Brexit
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ford переносить виробництво з Великобританії через Brexit.
Додано: Сер 13 лют, 2019 10:39
И почему бы не в Украину?
Но у нас порошенки, тимошенки, гриценки, а с ними никакого покращення уже не будет.
Додано: Сер 13 лют, 2019 12:09
Додано: Сер 13 лют, 2019 12:12
Re: Ford переносить виробництво з Великобританії через Brexi
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