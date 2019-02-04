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Ford переносить виробництво з
Великобританії через Brexit

Ford переносить виробництво з Великобританії через Brexit
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 10:39

Ford переносить виробництво з Великобританії через Brexit

Пропонуємо до обговорення:
Американський автоконцерн Ford підсилює заходи з перенесення виробництва з Великобританії, побоюючись неврегульованого виходу країни з Євросоюзу.

Дивися повний текст Ford переносить виробництво з Великобританії через Brexit.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 10:39

И почему бы не в Украину?
Но у нас порошенки, тимошенки, гриценки, а с ними никакого покращення уже не будет.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 12:09

  Rainbow написав:И почему бы не в Украину?
Но у нас порошенки, тимошенки, гриценки, а с ними никакого покращення уже не будет.

Потому что им нужно производство внутри таможенного союза ЕС. За его границами в Восточной Европе у них и так заводы недогруженные (угадайте, где).
Skypups
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 12:12

Re: Ford переносить виробництво з Великобританії через Brexi

  Skypups написав:(угадайте, где).

догадываюсь :)
Rainbow
 
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