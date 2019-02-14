Поліція розслідує, як "Украерорух" і порт "Чорноморськ"...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Згідно з ухвалою Голосіївського райсуду м. Києва від 6 лютого, слідчі поліції в рамках кримінального провадження встановили, що “протягом 2016 року службові особи «Украерорух», морського торгівельного порту «Чорноморськ» за попередньою змовою із засновниками та службовими особами ПАТ «Платинум Банк», в порушення вимог Мінінфраструктури про виведення коштів держкомпанії з недержавних банківських установ, перерахували кошти у сумі 160 млн грн та 46,3 млн грн відповідно, на поточні рахунки в ПАТ «Платинум Банк», внаслідок чого державі спричинено збитки в особливо великих розмірах” (цитата).