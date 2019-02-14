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Поліція розслідує, як "Украерорух"
і порт "Чорноморськ"...

Поліція розслідує, як "Украерорух" і порт "Чорноморськ"...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 11:48

Поліція розслідує, як "Украерорух" і порт "Чорноморськ"...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з ухвалою Голосіївського райсуду м. Києва від 6 лютого, слідчі поліції в рамках кримінального провадження встановили, що “протягом 2016 року службові особи «Украерорух», морського торгівельного порту «Чорноморськ» за попередньою змовою із засновниками та службовими особами ПАТ «Платинум Банк», в порушення вимог Мінінфраструктури про виведення коштів держкомпанії з недержавних банківських установ, перерахували кошти у сумі 160 млн грн та 46,3 млн грн відповідно, на поточні рахунки в ПАТ «Платинум Банк», внаслідок чого державі спричинено збитки в особливо великих розмірах” (цитата).

Дивися повний текст Поліція розслідує, як \"Украерорух\" і порт \"Чорноморськ\" втратили кошти в Платинум банку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 11:48

Ну да, надо делиться.
nalim
 
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