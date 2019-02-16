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В Україні можуть вилучити
з продажу понад 1 тис....

В Україні можуть вилучити з продажу понад 1 тис....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 11:48

В Україні можуть вилучити з продажу понад 1 тис....

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні ЄБА.

Дивися повний текст В Україні можуть вилучити з продажу понад 1 тис. імпортних видів віскі, - ЄБА.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 11:48

А где тут запрет? Просто оно не будет облагаться акцизом как виски.
Mikle20
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 14:43

А заголовок-то как звучит! Как будто возле гоп-компании присел.
alter
 
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