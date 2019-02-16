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В Україні можуть вилучити з продажу понад 1 тис....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 11:48
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні ЄБА.
Дивися повний текст В Україні можуть вилучити з продажу понад 1 тис. імпортних видів віскі, - ЄБА
.
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R2
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Додано: Сер 13 лют, 2019 11:48
А где тут запрет? Просто оно не будет облагаться акцизом как виски.
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Mikle20
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Додано: Сер 13 лют, 2019 14:43
А заголовок-то как звучит! Как будто возле гоп-компании присел.
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alter
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