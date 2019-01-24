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Держборг США вперше перевищив
22 трильйони доларів

Держборг США вперше перевищив 22 трильйони доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 11:50

Держборг США вперше перевищив 22 трильйони доларів

Пропонуємо до обговорення:
Державний борг США досяг історичного рекорду в 22 трильйони доларів.

Дивися повний текст Держборг США вперше перевищив 22 трильйони доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 11:51

Во дают ребята. Печатают баксы для всего мира и еще умудряются иметь такой долг. А другим странам через МВФ дают рекомендации о пороге долга. Хорошо устроились.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 13:46

Від прочитаного заголовку новини у вати всія Русі тут же стався багаторазовий потужний оргазм. Так їм, піндосам проклятим!
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 00:05

  NetSerpent написав:Від прочитаного заголовку новини у вати всія Русі тут же стався багаторазовий потужний оргазм. Так їм, піндосам проклятим!

заголовок на украинском ресурсе и откликнулась только местная вата.а россия тихо и молча сокращает свою долю в госдолге пиндосов.если эти пендосы достанут соими выходками китай,то им будет полная опа.
Tabak
 
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