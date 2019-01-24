Державний борг США досяг історичного рекорду в 22 трильйони доларів.
Дивися повний текст Держборг США вперше перевищив 22 трильйони доларів.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 11:50
Держборг США вперше перевищив 22 трильйони доларів
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Дивися повний текст Держборг США вперше перевищив 22 трильйони доларів.
Додано: Сер 13 лют, 2019 11:51
Во дают ребята. Печатают баксы для всего мира и еще умудряются иметь такой долг. А другим странам через МВФ дают рекомендации о пороге долга. Хорошо устроились.
Додано: Сер 13 лют, 2019 13:46
Від прочитаного заголовку новини у вати всія Русі тут же стався багаторазовий потужний оргазм. Так їм, піндосам проклятим!
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Чет 14 лют, 2019 00:05
заголовок на украинском ресурсе и откликнулась только местная вата.а россия тихо и молча сокращает свою долю в госдолге пиндосов.если эти пендосы достанут соими выходками китай,то им будет полная опа.
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