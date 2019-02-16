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Кличко обіцяє підвищити зарплату бюджетникам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 лют, 2019 12:38
Пропонуємо до обговорення:
Пропонують збільшити видатки на зарплату працівників бюджетної сфери та на соціальний захист киян.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 12:38
Обещаю обещать.
Минимальная 4173, а реальная минимальная на руки?
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