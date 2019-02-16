RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кличко обіцяє підвищити
зарплату бюджетникам

Кличко обіцяє підвищити зарплату бюджетникам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 12:38

Кличко обіцяє підвищити зарплату бюджетникам

Пропонуємо до обговорення:
Пропонують збільшити видатки на зарплату працівників бюджетної сфери та на соціальний захист киян.

Дивися повний текст Кличко обіцяє підвищити зарплату бюджетникам.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87375
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 12:38

Обещаю обещать.
Минимальная 4173, а реальная минимальная на руки?
p_a_l
 
Заблокований
Повідомлень: 1827
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Від 60 тис. грн: кому пропонують найвищу зарплату
R2 » Суб 16 лют, 2019 18:51
8 1098
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лют, 2019 10:13
safonovstanislav
В Естонії працівникам пропонують декларувати зарплату «в...
R2 » П'ят 15 лют, 2019 23:25
1 123
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лют, 2019 06:55
avk
ДТЕК обіцяє повернути 39 мільйонів, які помилково...
R2 » П'ят 15 лют, 2019 10:06
6 130
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 14:44
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67854)
17.02.2019 19:52
EximBonus Bot (87)
17.02.2019 19:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.