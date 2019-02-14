В "Укрзалізниці" передбачені спеціальні заходи, які гарантовано доставлять людину в аеропорт у випадку поломки Kyiv Boryspil Express.
Дивися повний текст В УЗ розповіли, що робити, коли запізнюєшся на літак, а експрес зупиняється посеред поля.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 12:42
В УЗ розповіли, що робити, коли запізнюєшся на літак, а...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В УЗ розповіли, що робити, коли запізнюєшся на літак, а експрес зупиняється посеред поля.
Додано: Сер 13 лют, 2019 13:14
Надо было не экспресс а гиперлуп пускать. Кроилово приводит к попадалову.
Додано: Сер 13 лют, 2019 13:28
Re: В УЗ розповіли, що робити, коли запізнюєшся на літак, а.
так я не увидел инструкции что делать ??? Кому рассказали как ? где сама инструкция ???
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
Додано: Сер 13 лют, 2019 13:53
Re: В УЗ розповіли, що робити, коли запізнюєшся на літак, а.
"прилетит к нам волшебник в голубом вертолете и ..."
Додано: Сер 13 лют, 2019 17:21
Re: В УЗ розповіли, що робити, коли запізнюєшся на літак, а.
Помнится когда опаздывали на дальнем востоке году так в 1980, на самолет минут на 40, то нужен был только звонок начальнику аэропорта и борт ждал сколько потребуется.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 14 лют, 2019 09:31
Если шО, сразу звонок омелянку и он прилетит за вами на голубом дельтаплане, ну или подскажет где пересесть на гиперлуп.
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