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В УЗ розповіли, що робити,
коли запізнюєшся на літак, а...

В УЗ розповіли, що робити, коли запізнюєшся на літак, а...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 12:42

В УЗ розповіли, що робити, коли запізнюєшся на літак, а...

Пропонуємо до обговорення:
В "Укрзалізниці" передбачені спеціальні заходи, які гарантовано доставлять людину в аеропорт у випадку поломки Kyiv Boryspil Express.

Дивися повний текст В УЗ розповіли, що робити, коли запізнюєшся на літак, а експрес зупиняється посеред поля.
R2
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Брать монтировку и бежать к Омеляну выбивать компенсацию.
p_a_l
 
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Надо было не экспресс а гиперлуп пускать. Кроилово приводит к попадалову.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 13:28

Re: В УЗ розповіли, що робити, коли запізнюєшся на літак, а.

так я не увидел инструкции что делать ??? Кому рассказали как ? где сама инструкция ???
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 13:53

Re: В УЗ розповіли, що робити, коли запізнюєшся на літак, а.

"прилетит к нам волшебник в голубом вертолете и ..."
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 17:21

Re: В УЗ розповіли, що робити, коли запізнюєшся на літак, а.

Помнится когда опаздывали на дальнем востоке году так в 1980, на самолет минут на 40, то нужен был только звонок начальнику аэропорта и борт ждал сколько потребуется. :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:23

прочитал и так и не понял как же будут доставлять в аэропорт...
Regenbogen
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 09:31

Если шО, сразу звонок омелянку и он прилетит за вами на голубом дельтаплане, ну или подскажет где пересесть на гиперлуп.
Rainbow
 
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