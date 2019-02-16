Оскільки це дуже перспективні сектори з точки зору припливу інвестицій.
Дивися повний текст МВФ рекомендує Україні зосередитися на земельній реформі та приватизації.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 12:44
МВФ рекомендує Україні зосередитися на земельній реформі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ рекомендує Україні зосередитися на земельній реформі та приватизації.
Додано: Сер 13 лют, 2019 12:45
Это из той оперы что Украине будет чем отдавать долги https://news.finance.ua/ru/news/-/44380 ... -v-ukraine. Так сказать денежно бартерные взаимоотношения. Нате деньги на разворовывание а мы потом землей и приватизацией заберем, после дефолта.
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