RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
МВФ рекомендує Україні зосередитися
на земельній реформі...

МВФ рекомендує Україні зосередитися на земельній реформі...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 12:44

МВФ рекомендує Україні зосередитися на земельній реформі...

Пропонуємо до обговорення:
Оскільки це дуже перспективні сектори з точки зору припливу інвестицій.

Дивися повний текст МВФ рекомендує Україні зосередитися на земельній реформі та приватизації.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87375
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 12:45

Это из той оперы что Украине будет чем отдавать долги https://news.finance.ua/ru/news/-/44380 ... -v-ukraine. Так сказать денежно бартерные взаимоотношения. Нате деньги на разворовывание а мы потом землей и приватизацией заберем, после дефолта.
p_a_l
 
Заблокований
Повідомлень: 1827
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 14:15

p_a_l

Согласна на 100%
сова
 
Повідомлень: 587
З нами з: 02.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як змінювався рівень безробіття в Україні за останні...
R2 » Нед 17 лют, 2019 14:23
3 124
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лют, 2019 17:25
zРадио
Кількість інтернет-користувачів в Україні збільшилась...
R2 » Нед 17 лют, 2019 14:51
1 39
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лют, 2019 14:52
sena_2008atp
Сологуб: програма МВФ – це якір, якій потрібен Україні
R2 » П'ят 15 лют, 2019 22:50
1 126
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лют, 2019 07:20
avk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67854)
17.02.2019 19:52
EximBonus Bot (87)
17.02.2019 19:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.