В Україні платити за "втрачені" в будинку тепло і воду будуть не постачальники, а мешканці.
Дивися повний текст Українців зобов'язали платити за комуналку сусідів: коли платіжки зростуть у 1,5 раза.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 13:53
Українців зобов'язали платити за комуналку сусідів: коли...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців зобов'язали платити за комуналку сусідів: коли платіжки зростуть у 1,5 раза.
Додано: Сер 13 лют, 2019 15:15
гениально - переложили свою проблему на плечи законопослушных жильцов! предлагаю не останавливаться на достигнутом и потери в коммуникациях города раскидать на всех жителей.
Додано: Сер 13 лют, 2019 15:24
Плачу 6 кубов в месяц, сосед с магнитом 1. Недостачу 10 кубов разделят пропорционально моим чесным и его 'нечесным' показаниям: мне 8.5, ему 2.5
Т.е. заплачу дважды. Почему госсударство обязывает меня как лоха? Каждая квартира- частная собственность. И что значит провести работу с соседями в доме на 300 квартир? Это что, коммуна, а я -воспитатель?
Водоканал хочет оказывать услуги, так пусть ходит и проверяет счетчики, в т.ч. и на магниты. Иначе зачем их уже дважды за свой счет покупала.
Почему меня решили НАСИЛЬНО финансово обьединить с НЕЗНАКОМЫМИ людьми?
Додано: Сер 13 лют, 2019 16:50
Все вокруг общее, все вокруг…ничье
колхоз наше всё ?
Мало того что монополия так ещё и платить за воров обязывают
неужели скоро прийдёт время вспомнить 2-ю поправку
"когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа."
Declaration of independence
Востаннє редагувалось cia в Сер 13 лют, 2019 17:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 13 лют, 2019 16:56
Зараз на всіх і розкидають.
Не розумію в чому проблема просто поставити один додатковий лічильник на вході в будинок, і якщо не збігаються показники сумарні з будинку то нехай водоканал тим і займається. А то перекладають свою відповідальність на інших
Додано: Сер 13 лют, 2019 17:08
Re: Українців зобов'язали платити за комуналку сусідів: коли
В законе если не ошибаюсь есть вариант когда разницу к примеру по холодной воде раскидывают только тем у кого нет счетчиков.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 13 лют, 2019 18:40
Re: Українців зобов'язали платити за комуналку сусідів: коли
Водоканал поставляет услугу и в принципе может подавать на неплательщика в суд. Как я могу например повлиять на соседа который ворует воду? Подать в суд? Но я кто такой юридически для него? Уехал на месяц на моря приехал и вуаля - счет за воду..
PS Я уже на календаре каждый день до марта отмечаю, когда этих "реХформаторов" рехформируют..Это просто пипец закон какой Эвропейский.. такое наверно в США или Германии есть..
PS Очень быстро весь дом просто перестанет платить за воду. Особо хитрые ОСББ если вокруг дома приватизированная земля начнут думать насчет артезианской скважины...
Додано: Сер 13 лют, 2019 18:45
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Ежегодно около 2,5 млн американцев используют оружие для самообороны, причем в 8 % случаев это заканчивается гибелью или ранением преступника. Граждане в США убивают в два раза больше преступников чем полиция (при этом процент ранения или гибели случайных людей в пять раз ниже, чем у полицейских)
Пока что мы страна рабов...как не крути. Я просто не могу представить такой закон в США про воду. единственное что я лично могу это сохранить список тех паразитов кто лоббирует этот закон и напомнить им про это осенью на выборах..
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