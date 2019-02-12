Українців зобов'язали платити за комуналку сусідів: коли...
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рано паниковать (с сайта киеводоканала) Методика розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг почне діяти лише тоді, коли на рівні Кабінету міністрів будуть прийняті оновлені Правила надання комунальних послуг. Станом на сьогоднішній день такі Правила знаходяться в стадії розробки.
Это какая-то ересь. Одно дело, когда в доме у всех счетчики, тогда понятно... А когда пол дома без счетчиков, а таких домов большинство? Как можно накидывать мне платить за соседа, если у него нет счетчиков и он не экономит воду и вообще плевать хотел на всех!!! Он платит за свои Н кубов в месяц фиксированную сумму и не париться, а я лишний раз ванну должен не принимать. У него прописано 2 человека, а живет 4 по факту! Его не парит расход от слова вообще! Нормальное такое решение, современное, похожее на кидалово.
ruvex написав:В законе если не ошибаюсь есть вариант когда разницу к примеру по холодной воде раскидывают только тем у кого нет счетчиков.
А вот это, кстати, самое разумное решение! Но, опять же, в семье не без ур**: магниты никто не отменял, многие этим и пользуются, опять же, будут расхождения. Я магниты никогда не ставил, но уверен, что таких немало...
Почему честные жильцы должны платить за своих соседей-воров? Они же не поручались перед коммунальщиками за исполнение соседями своих обязанностей по оплате коммунальных услуг. Коммунальщики имеют договора с соседями, в которых прописаны обязательства обеих сторон, вот пусть и разбираются с ними сами. С таким же успехом полиция может предложить первому встречному водителю оплатить штраф за того отморозка на Порше, которого не удалось догнать полицейским.
ruvex написав:В законе если не ошибаюсь есть вариант когда разницу к примеру по холодной воде раскидывают только тем у кого нет счетчиков.
А вот это, кстати, самое разумное решение! Но, опять же, в семье не без ур**: магниты никто не отменял, многие этим и пользуются, опять же, будут расхождения. Я магниты никогда не ставил, но уверен, что таких немало...
Для борьбы с магнитами на счётчики ставятся антимагнитные номерные наклейки, снять которые без повреждения невозможно. Другое дело, что зачем напрягаться их ставить, если жильцы всё-равно всё оплатят. И утечки можно не устранять, а списывать на воров.
Джон написав:Ежегодно около 2,5 млн американцев используют оружие для самообороны, причем в 8 % случаев это заканчивается гибелью или ранением преступника. Граждане в США убивают в два раза больше преступников чем полиция (при этом процент ранения или гибели случайных людей в пять раз ниже, чем у полицейских) Пока что мы страна рабов...как не крути. Я просто не могу представить такой закон в США про воду. единственное что я лично могу это сохранить список тех паразитов кто лоббирует этот закон и напомнить им про это осенью на выборах..
Может, в Америке и так. Но в Украине правоохранительная система построена на защите преступников, и карает добропорядочных и законопослушных граждан за применение против бандитов оружия или же других средств самообороны.
В электропоезде, следующем по маршруту Мироновка-Фастов, пьяная компания устроила дебош. Чтобы усмирить хулиганов сотрудник военизированной охраны вынужден был применить табельное огнестрельное оружие.
Об этом в среду, 13 февраля, сообщила пресс-служба полиции Киевской области. "Трое мужчин, изрядно выпив водки, в вагоне электропоезда устроили дебош и пытались проникнуть в кабину машиниста. Чтобы утихомирить хулиганов стрелок военизированной охраны, который ехал к месту несения службы, вынужден был открыть огонь из табельного оружия", - говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, на станции "Карапыши" трое пассажиров навеселе сели в электропоезд Киев-Мироновка. Один из них в тот день праздновал свое 33-летие. В вагоне они вели себя неадекватно и нагло, пытались проникнуть к машинисту и без веских причин, применили экстренное торможение, воспользовавшись системой "стоп-кран".
"Сотрудник военизированной охраны в форменной одежде пытался утихомирить компанию и сделал им замечание. Однако, реакция хулиганов была агрессивной. Они начали оскорблять мужчину нецензурной бранью, демонстрируя свое физическое превосходство, угрожали побить его и забрать у него оружие. Оценив реальную угрозу, охранник достал из кобуры табельное огнестрельное оружие. Предупреждая о намерении ее применения, он совершил предупредительный выстрел вверх", - рассказали в полиции.
Однако это не остановило наглых пассажиров и боец военизированной охраны сначала выстрелил самому активному нападающему, который набросился на него, в ноги и еще произвел три выстрела в сторону хулиганов. На перроне станции "Ольшаница" правонарушителей уже ждали следственно-оперативная группа Рокитнянского отделения полиции и медики.
Раненые хулиганы были доставлены в больницу. 30-летний мужчина с огнестрельным ранением грудной клетки и брюшной полости находится в реанимации, еще двое его товарищей 31 и 33 лет с аналогичным ранением грудной клетки находятся в хирургическом отделение больницы.
По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) и ст. 124 (Умышленное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника) УК Украины. У военного изъяли огнестрельное оружие системы "Наган", 5 гильз и 2 патрона.
warlamp написав:Для борьбы с магнитами на счётчики ставятся антимагнитные номерные наклейки, снять которые без повреждения невозможно.
Вот с этого и нужно начинать. А на тех кто откажется, разбросать общедомовые остатки. Или же и вовсе распределять на всех показания общедомового счетчика, как это было еще в 90-х, и как происходит с разбивкой Гкал за отопление.
Джон написав:Ежегодно около 2,5 млн американцев используют оружие для самообороны, причем в 8 % случаев это заканчивается гибелью или ранением преступника. Граждане в США убивают в два раза больше преступников чем полиция (при этом процент ранения или гибели случайных людей в пять раз ниже, чем у полицейских) Пока что мы страна рабов...как не крути. Я просто не могу представить такой закон в США про воду. единственное что я лично могу это сохранить список тех паразитов кто лоббирует этот закон и напомнить им про это осенью на выборах..
в США длительное время существовал избирательный ценз. у нас сейчас голос маргинальной "единицы населения" равнозначен голосу гражданина. у них сначала те, кто являлся основной продуктивной частью, построил работающие институты, а потом уже потихоньку, аккуратно, подключили всех людей. даже в Швейцарии был ценз и по имуществу и по владению землей (голосуют только те, у кого есть земля в собственности). Еще менее 100 лет назад у них не могли голосовать женщины (я не призываю к такому, просто пример).
у нас подавлающее большинство пока еще патерналисты, для которых гос-тво это некий черный ящик, который им должен что-то дать, а как и откуда - неважно. поэтому возникает опасная ситуация когда тех, кто берут из ящика, больше чем тех, кто в него ложит. я понимаю что если я плачу в ПФ, а пенсионер из него получает, то мои хотелки ничем не лучше его хотелок. он человек и я человек. Но если слушать в первую очередь плательщиков, то выгодно будет потом всем. А если прижать их в пользу пенсионеров, то потом самыми пострадавшими эти же пенсионеры и будут.
В общем, построить реальную демократию демократическими методами очень сложно. Более того, сейчас похоже начнут валиться уже те, кто построили. Прав был тот, кто призывал учить "Капитал" Маркса. Только прежде нужно пояснить что это не образ "желанного мира будущего" а нечто, что красиво выглядит на словах, но не работает.