Українців зобов'язали платити за комуналку сусідів: коли...

Додано: Сер 13 лют, 2019 21:39

Джон написав: Ежегодно около 2,5 млн американцев используют оружие для самообороны, причем в 8 % случаев это заканчивается гибелью или ранением преступника. Граждане в США убивают в два раза больше преступников чем полиция (при этом процент ранения или гибели случайных людей в пять раз ниже, чем у полицейских)

Пока что мы страна рабов...как не крути. Я просто не могу представить такой закон в США про воду. единственное что я лично могу это сохранить список тех паразитов кто лоббирует этот закон и напомнить им про это осенью на выборах.. Ежегодно около 2,5 млн американцев используют оружие для самообороны, причем в 8 % случаев это заканчивается гибелью или ранением преступника. Граждане в США убивают в два раза больше преступников чем полиция (при этом процент ранения или гибели случайных людей в пять раз ниже, чем у полицейских)Пока что мы страна рабов...как не крути. Я просто не могу представить такой закон в США про воду. единственное что я лично могу это сохранить список тех паразитов кто лоббирует этот закон и напомнить им про это осенью на выборах..

в США длительное время существовал избирательный ценз. у нас сейчас голос маргинальной "единицы населения" равнозначен голосу гражданина.у них сначала те, кто являлся основной продуктивной частью, построил работающие институты, а потом уже потихоньку, аккуратно, подключили всех людей.даже в Швейцарии был ценз и по имуществу и по владению землей (голосуют только те, у кого есть земля в собственности). Еще менее 100 лет назад у них не могли голосовать женщины (я не призываю к такому, просто пример).у нас подавлающее большинство пока еще патерналисты, для которых гос-тво это некий черный ящик, который им должен что-то дать, а как и откуда - неважно.поэтому возникает опасная ситуация когда тех, кто берут из ящика, больше чем тех, кто в него ложит.я понимаю что если я плачу в ПФ, а пенсионер из него получает, то мои хотелки ничем не лучше его хотелок. он человек и я человек. Но если слушать в первую очередь плательщиков, то выгодно будет потом всем. А если прижать их в пользу пенсионеров, то потом самыми пострадавшими эти же пенсионеры и будут.В общем, построить реальную демократию демократическими методами очень сложно. Более того, сейчас похоже начнут валиться уже те, кто построили. Прав был тот, кто призывал учить "Капитал" Маркса. Только прежде нужно пояснить что это не образ "желанного мира будущего" а нечто, что красиво выглядит на словах, но не работает.