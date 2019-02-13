|
|
|
Українців зобов'язали платити за комуналку сусідів: коли...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 лют, 2019 09:57
warlamp, значит нужно самому требовать поставить наклейку (при условии конечно если у всех счетчики, но много где уже так и есть), 15 грн стоит, копейки.
-
jr_diava88
-
-
- Повідомлень: 9
- З нами з: 04.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7
|274
|
|
|1
|35
|
|
|20
|1198
|
Сер 13 лют, 2019 21:09
galex
|