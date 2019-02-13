RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українців зобов'язали платити
за комуналку сусідів: коли...

Українців зобов'язали платити за комуналку сусідів: коли...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 09:57

warlamp, значит нужно самому требовать поставить наклейку (при условии конечно если у всех счетчики, но много где уже так и есть), 15 грн стоит, копейки.
jr_diava88
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 04.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:29

Хрен вам! :evil: :evil:
vetka
 
Повідомлень: 5898
З нами з: 04.03.14
Подякував: 350 раз.
Подякували: 991 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:33

Re: Українців зобов'язали платити за комуналку сусідів: коли

За себя то уже не каждый платит. Аминь.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7225
З нами з: 03.11.08
Подякував: 414 раз.
Подякували: 1093 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:04

  warlamp написав: Для борьбы с магнитами на счётчики ставятся антимагнитные номерные наклейки, снять которые без повреждения невозможно.

Насколько я знаю, такие наклейки в нормальных счетчиках уже внутри (на моих так), под стеклом, т.е. снять их не повредив пломбу просто невозможно.
Проблема в другом: все эти наклейки можно размагнитить В/Ч дросселем от обычной розетки.
Кардинально решается только новым поколением счетчиков, где механизм пластиковый и остановить магнитом его нереально. А обязать всех ставить такие счетчики можно только за счет поставщика, но на это у нас никто не пойдет...
Watcher
 
Повідомлень: 2005
З нами з: 31.05.09
Подякував: 198 раз.
Подякували: 446 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 0mage0, Google Adsense [Bot], lapay, Watcher і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В УЗ розповіли, що робити, коли запізнюєшся на літак, а...
R2 » Сер 13 лют, 2019 12:42
7 291
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лют, 2019 09:31
Rainbow
У США власників дронів зобов'яжуть наносити на них...
R2 » Сер 13 лют, 2019 22:49
1 38
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лют, 2019 22:49
Regenbogen
Гройсман розповів, коли візьметься за надмірні зарплати... 1, 2, 3
R2 » П'ят 21 гру, 2018 14:46
20 1204
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лют, 2019 21:09
galex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.