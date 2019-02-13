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Додано: Чет 14 лют, 2019 09:57
warlamp, значит нужно самому требовать поставить наклейку (при условии конечно если у всех счетчики, но много где уже так и есть), 15 грн стоит, копейки.
Додано: Чет 14 лют, 2019 11:33
Re: Українців зобов'язали платити за комуналку сусідів: коли
За себя то уже не каждый платит. Аминь.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 14 лют, 2019 12:04
Насколько я знаю, такие наклейки в нормальных счетчиках уже внутри (на моих так), под стеклом, т.е. снять их не повредив пломбу просто невозможно.
Проблема в другом: все эти наклейки можно размагнитить В/Ч дросселем от обычной розетки.
Кардинально решается только новым поколением счетчиков, где механизм пластиковый и остановить магнитом его нереально. А обязать всех ставить такие счетчики можно только за счет поставщика, но на это у нас никто не пойдет...
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