Українців зобов'язали платити за комуналку сусідів: коли...

Додано: Чет 14 лют, 2019 13:17

zzz007 написав: "І якщо раніше втрати закладали в тарифи й розподіляли між усіма, то зараз їх покажуть у платіжках і за них доведеться заплатити" - а з тарифу видалити, звісно, забудуть...

А взагалі все просто - по загальнобудинковому молоточком тюк.

Цих хитропо.пих реформаторів (під дудку олігархів) вже несила терпіти. "І якщо раніше втрати закладали в тарифи й розподіляли між усіма, то зараз їх покажуть у платіжках і за них доведеться заплатити" - а з тарифу видалити, звісно, забудуть...А взагалі все просто - по загальнобудинковому молоточком тюк.Цих хитропо.пих реформаторів (під дудку олігархів) вже несила терпіти.

Да, есть такой момент, может в какой то другой реальности данное нововведение и привело бы к более справедливому распределению потребления. Но это же наши люди, что потребители что поставщики.Сравнил счета за газ к примеру со счетчиком и без. Могу утверждать, что в тарифы закладывают немалую сумму на потери различного характера и явно переоценивают возможность потребления лиц без счетчика (они же не будут себя "натягивать"). В данном случае (можно было бы конечно сказать "не говори гоп пока не перепрыгнешь") суммы должны даже уменьшится для добропорядочных плательщиков, но будет как всегда, на этот счет я иллюзий не питаю.