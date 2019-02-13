Українців зобов'язали платити за комуналку сусідів: коли...
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warlamp написав: Для борьбы с магнитами на счётчики ставятся антимагнитные номерные наклейки, снять которые без повреждения невозможно.
Насколько я знаю, такие наклейки в нормальных счетчиках уже внутри (на моих так), под стеклом, т.е. снять их не повредив пломбу просто невозможно. Проблема в другом: все эти наклейки можно размагнитить В/Ч дросселем от обычной розетки. Кардинально решается только новым поколением счетчиков, где механизм пластиковый и остановить магнитом его нереально. А обязать всех ставить такие счетчики можно только за счет поставщика, но на это у нас никто не пойдет...
zzz007 написав:"І якщо раніше втрати закладали в тарифи й розподіляли між усіма, то зараз їх покажуть у платіжках і за них доведеться заплатити" - а з тарифу видалити, звісно, забудуть... А взагалі все просто - по загальнобудинковому молоточком тюк. Цих хитропо.пих реформаторів (під дудку олігархів) вже несила терпіти.
Да, есть такой момент, может в какой то другой реальности данное нововведение и привело бы к более справедливому распределению потребления. Но это же наши люди, что потребители что поставщики. Сравнил счета за газ к примеру со счетчиком и без. Могу утверждать, что в тарифы закладывают немалую сумму на потери различного характера и явно переоценивают возможность потребления лиц без счетчика (они же не будут себя "натягивать"). В данном случае (можно было бы конечно сказать "не говори гоп пока не перепрыгнешь") суммы должны даже уменьшится для добропорядочных плательщиков, но будет как всегда, на этот счет я иллюзий не питаю.
safonovstanislav написав:Александр, у нас правоохранительных органов фактически нет. На перестрелку фиг кто приедет.
Что правда, то правда. аваков развалил не только то, что было до переворота, но и то немногое, что создали американцы вместе с грузинами.
safonovstanislav написав:Неделю назад, после того как отказался давать взятку полицейской, на меня сфальсифицировала постановление и из мести отвезла в наркоцентр. Посмотрел её в интернете. Вообщем, девушка 30 лет, в 2 раза меньше меня. Ещё полтора года назад искала работу секретарши, но, видимо так и не нашла, пришлось идти в полицию. Теперь вымагает взятки с водителей под предлогом, если не дашь, то штраф 255 грн и пол дня потерянного времени в поездках по наркоцентрам.
Вам еще относительно повезло, что она новенькая и не в теме. Бо могли бы и на десятКу попасть.
Украинские водители стали чаще становиться жертвами автоподстав. Юристы говорят, что нельзя верить даже представителям правоохранительных органов. Суды массово лишают автолюбителей прав минимум на год и взимают с них десятитысячные штрафы. Часто выезжают на доверчивости и необразованности людей. Об этом пишет UBR.ua.
«В 40% случаев составления протоколов по части 1 ст. 130 КУоАП (отказ водителя от прохождения освидетельствования на состояние опьянения), работники патрульной полиции сначала говорят водителям об их «законном праве» отказаться от прохождения осмотра», — рассказал UBR.ua управляющий партнер ЮФ «Братьев Федоровых» Дмитрий Федоров.
Применяется достаточно простая схема: сначала патрульные останавливают машину за нарушение ПДД или за то, что на авто якобы есть ориентировка по угону. Человека сразу обвиняют в опьянении, обычно — наркотическом. Ссылаясь на что угодно: усталый вид, дрожание рук или простое недовольство из-за безосновательной остановки. После чего водителю предлагают проехать в медучреждение для осмотра наркологом. А уже по дороге к нему советуют отказаться освидетельствования.
Человеку говорят, что он может пройти медосмотр самостоятельно или вообще не делать этого — сослаться в суде на нехватку времени для процедуры. Более того, водителю возвращают права. Однако с одним условием — что он, якобы для формальности, устно заявит на камеру при свидетелях, что отказался от осмотра.
«Абсурд ситуации заключается в том, что таких водителей, которых подозревают в опьянении, как правило, даже не отстраняют от управления автомобилем, хотя это прямо предусмотрено. Людям позволяют уехать. Далее, водители или проходят осмотр самостоятельно, или, вообще идут в суд с мыслью, что патрульные сделали все правильно и по закону», — отметил Федоров.
Но в итоге все оборачивается иначе. Чаще всего судьи не принимают во внимание выводы о прохождении осмотра по самообращению. Аргументируют это тем, что в соответствии с требованиями Инструкции, утвержденной совместным приказом МВД и Минздрава от 9 ноября 2015 №1452/735, водитель должен пройти осмотр на основании направления полицейских, в их присутствии. Медицинские заключения, составленные с нарушением этих требований, в учет не принимаются. Кроме того, суды отмечают, что водитель привлекается к ответственности не за то, что управлял авто в состоянии опьянения, а за отказ пройти осмотр.
«Сложность защиты в такой ситуации заключается в том, что момент общения с патрульными, когда они рассказывали водителю о «законности» отказа от осмотра — не фиксируется на видео, а уже отказ водителя от освидетельствования присутствует на видео-записи при свидетелях. Этого достаточно для суда, чтобы лишить человека права управления на год и присудить штраф в сумме 10 200 грн. После этого водителя ждет еще и пересдача на права», — объяснил Федоров.
safonovstanislav написав:Думаете она будет рисковать своей жизнью, спасая вас от бандитов? Ещё и за бесплатно? Она на трассе стоит возле моего дома, за день пару тысяч гривен с водителей собирает
Я бы вообще полицейских расформировал. Там структура изначально гнилая создавалась. Так в том случае, приехал начальник её и "вежливо" попросил не писать, о требовании взятки, возле подписи в сфальсифицированном постановлении.
Помимо полиции у нас еще есть куча других силовых структур - прокуратура, СБУ, САП, НАБУ, АРМА и многие другие, которые, вроде должны следить за соблюдением правопорядка, бороться с преступностью, но фактически являются обслугой и банальным бычьем в разборках того или иного укроворья. Поэтому вполне заслуженно и справедливо Украина ежегодно занимает призовые места в мировых рейтингах по уровню бандитизма и коррупции, несмотря на наличие огромного кол-ва силовых структур и ведомств.
PV написав:интересно, если на свой счетчик наклеить антимагитную наклейку и оформить это актом с представителем водоканала, можно ли будет потом в суде отстоять оплату только по показаниям совего счетчика ?
Решение суда не будет опираться на наличие (или отсутствие ) такой наклейки. Счетчик можно остановить и другими способами. В законе говориться о общедомовом счетчике (а какие причины расхождений это не имеет значения)