Українців зобов'язали платити за комуналку сусідів: коли...

Неделю назад, после того как отказался давать взятку полицейской, на меня сфальсифицировала постановление и из мести отвезла в наркоцентр.Посмотрел её в интернете. Вообщем, девушка 30 лет, в 2 раза меньше меня. Ещё полтора года назад искала работу секретарши, но, видимо так и не нашла, пришлось идти в полицию. Теперь вымагает взятки с водителей под предлогом, если не дашь, то штраф 255 грн и пол дня потерянного времени в поездках по наркоцентрам.

Украинские водители стали чаще становиться жертвами автоподстав. Юристы говорят, что нельзя верить даже представителям правоохранительных органов. Суды массово лишают автолюбителей прав минимум на год и взимают с них десятитысячные штрафы. Часто выезжают на доверчивости и необразованности людей. Об этом пишет UBR.ua.



«В 40% случаев составления протоколов по части 1 ст. 130 КУоАП (отказ водителя от прохождения освидетельствования на состояние опьянения), работники патрульной полиции сначала говорят водителям об их «законном праве» отказаться от прохождения осмотра», — рассказал UBR.ua управляющий партнер ЮФ «Братьев Федоровых» Дмитрий Федоров.



Применяется достаточно простая схема: сначала патрульные останавливают машину за нарушение ПДД или за то, что на авто якобы есть ориентировка по угону. Человека сразу обвиняют в опьянении, обычно — наркотическом. Ссылаясь на что угодно: усталый вид, дрожание рук или простое недовольство из-за безосновательной остановки. После чего водителю предлагают проехать в медучреждение для осмотра наркологом. А уже по дороге к нему советуют отказаться освидетельствования.



Человеку говорят, что он может пройти медосмотр самостоятельно или вообще не делать этого — сослаться в суде на нехватку времени для процедуры. Более того, водителю возвращают права. Однако с одним условием — что он, якобы для формальности, устно заявит на камеру при свидетелях, что отказался от осмотра.



«Абсурд ситуации заключается в том, что таких водителей, которых подозревают в опьянении, как правило, даже не отстраняют от управления автомобилем, хотя это прямо предусмотрено. Людям позволяют уехать. Далее, водители или проходят осмотр самостоятельно, или, вообще идут в суд с мыслью, что патрульные сделали все правильно и по закону», — отметил Федоров.



Но в итоге все оборачивается иначе. Чаще всего судьи не принимают во внимание выводы о прохождении осмотра по самообращению. Аргументируют это тем, что в соответствии с требованиями Инструкции, утвержденной совместным приказом МВД и Минздрава от 9 ноября 2015 №1452/735, водитель должен пройти осмотр на основании направления полицейских, в их присутствии. Медицинские заключения, составленные с нарушением этих требований, в учет не принимаются. Кроме того, суды отмечают, что водитель привлекается к ответственности не за то, что управлял авто в состоянии опьянения, а за отказ пройти осмотр.



«Сложность защиты в такой ситуации заключается в том, что момент общения с патрульными, когда они рассказывали водителю о «законности» отказа от осмотра — не фиксируется на видео, а уже отказ водителя от освидетельствования присутствует на видео-записи при свидетелях. Этого достаточно для суда, чтобы лишить человека права управления на год и присудить штраф в сумме 10 200 грн. После этого водителя ждет еще и пересдача на права», — объяснил Федоров.