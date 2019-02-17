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Українців зобов'язали платити
за комуналку сусідів: коли...

Українців зобов'язали платити за комуналку сусідів: коли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:19

пусть водоканала с компанией разбирается или ОСББ у меня счетчик стоит показывает расход если утечка в подвале пусть ЖКХ доплачивает или ищет утечку. нечего разгильдяйство вешать на людей
mixa337
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:56

  Watcher написав:
  warlamp написав: Для борьбы с магнитами на счётчики ставятся антимагнитные номерные наклейки, снять которые без повреждения невозможно.

Насколько я знаю, такие наклейки в нормальных счетчиках уже внутри (на моих так), под стеклом, т.е. снять их не повредив пломбу просто невозможно.
Проблема в другом: все эти наклейки можно размагнитить В/Ч дросселем от обычной розетки.
Кардинально решается только новым поколением счетчиков, где механизм пластиковый и остановить магнитом его нереально. А обязать всех ставить такие счетчики можно только за счет поставщика, но на это у нас никто не пойдет...


Номерная наклейка клеится сверху на любой счётчик. При попытке снять наклейку от неё отрывается нижний цветной слой в виде текста, обратно незаметно уже не приклеишь. В\ч дросселем можно размагнитить железяку, а в магнитной пломбе в пузыре находится уложенный рисунком металлический порошок, намагниченный хитрым фигурным электромагнитом, воссоздать самодельными приспособлениями повреждённый неодимом рисунок уже не возможно.
Чтобы "кулибины" не останавливали крыльчатку водомера проволочкой или леской, фильтр опечатывается пломбой, и ставится неразборный шаровый кран.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:02

mixa337

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