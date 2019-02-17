Українців зобов'язали платити за комуналку сусідів: коли...

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Додано: Чет 14 лют, 2019 19:19
пусть водоканала с компанией разбирается или ОСББ у меня счетчик стоит показывает расход если утечка в подвале пусть ЖКХ доплачивает или ищет утечку. нечего разгильдяйство вешать на людей
Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:56
Номерная наклейка клеится сверху на любой счётчик. При попытке снять наклейку от неё отрывается нижний цветной слой в виде текста, обратно незаметно уже не приклеишь. В\ч дросселем можно размагнитить железяку, а в магнитной пломбе в пузыре находится уложенный рисунком металлический порошок, намагниченный хитрым фигурным электромагнитом, воссоздать самодельными приспособлениями повреждённый неодимом рисунок уже не возможно.
Чтобы "кулибины" не останавливали крыльчатку водомера проволочкой или леской, фильтр опечатывается пломбой, и ставится неразборный шаровый кран.
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