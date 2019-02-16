Співвідношення рівня державного боргу до валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2018 році знизилося до 60,9% з 68% в 2017 році.
Дивися повний текст Співвідношення держборгу України до ВВП в 2018 році знизилося до 60% - МЕРТ.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 14:07
Співвідношення держборгу України до ВВП в 2018 році...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Співвідношення держборгу України до ВВП в 2018 році знизилося до 60% - МЕРТ.
Додано: Сер 13 лют, 2019 14:07
По сравнению с японскими 250- ю,итальянскими 130 да бельгийскими и французскими по 110 процентами- украинские долги скромны, но у Эстонии только девять процентов долгов от ввп- им что,никто не занимает?
Додано: Сер 13 лют, 2019 14:57
Япония должна своим пенсионным фондам йены; Бельгия, Франция, Италия занимают в евро, Эстония висит на дотациях ЕС - им пока хватает, после 2021 года посмотрим.
Украина занимает в валюте, которую не эмитирует
Додано: Сер 13 лют, 2019 15:03
Re: Співвідношення держборгу України до ВВП в 2018 році...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 13 лют, 2019 15:19
Додано: Сер 13 лют, 2019 15:31
Re: Співвідношення держборгу України до ВВП в 2018 році...
Під різний
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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