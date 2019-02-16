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Співвідношення держборгу
України до ВВП в 2018 році...

Співвідношення держборгу України до ВВП в 2018 році...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 14:07

Співвідношення держборгу України до ВВП в 2018 році...

Пропонуємо до обговорення:
Співвідношення рівня державного боргу до валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2018 році знизилося до 60,9% з 68% в 2017 році.

Дивися повний текст Співвідношення держборгу України до ВВП в 2018 році знизилося до 60% - МЕРТ.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 14:07

По сравнению с японскими 250- ю,итальянскими 130 да бельгийскими и французскими по 110 процентами- украинские долги скромны, но у Эстонии только девять процентов долгов от ввп- им что,никто не занимает?
alex58chorniy
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 14:57

  alex58chorniy написав:По сравнению с японскими 250- ю,итальянскими 130 да бельгийскими и французскими по 110 процентами- украинские долги скромны, но у Эстонии только девять процентов долгов от ввп- им что,никто не занимает?

Япония должна своим пенсионным фондам йены; Бельгия, Франция, Италия занимают в евро, Эстония висит на дотациях ЕС - им пока хватает, после 2021 года посмотрим.
Украина занимает в валюте, которую не эмитирует
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 15:03

Re: Співвідношення держборгу України до ВВП в 2018 році...

  sequence написав:Украина занимает в валюте, которую не эмитирует

Третина в гривнях.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 15:19

  lapay написав:
  sequence написав:Украина занимает в валюте, которую не эмитирует

Третина в гривнях.

под какой процент в гривнях ваша третына?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 15:31

Re: Співвідношення держборгу України до ВВП в 2018 році...

  sequence написав:под какой процент в гривнях ваша третына?

Під різний https://www.minfin.gov.ua/news/borg/ovd ... ut-v-obihu .
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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