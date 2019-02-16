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Середня зарплата перевищила
10 тисяч грн - Гройсман

Середня зарплата перевищила 10 тисяч грн - Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 14:09

Середня зарплата перевищила 10 тисяч грн - Гройсман

Пропонуємо до обговорення:
За такі гроші вже можна знайти в Україні роботу – саме такі гроші роботодавці вже готові платити.

Дивися повний текст Середня зарплата перевищила 10 тисяч грн - Гройсман.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 14:09

А в долларах сколько по сравнению с 2012 г.?
romiks2009
 
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сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 14:25

Ознакомился с "докладом"гроцмана.Всё растет,увеличивается,инфляция уменьшается.Все показатели,которые он перечислил "выросли и улучшились.Не понятно одно почему народ еще больше обнищал,почему при таком "подъеме"экономики эти профессионалы не могут работать без подачек?Наверное мы живём в разных Украинах?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 14:31

Re: Середня зарплата перевищила 10 тисяч грн - Гройсман

Ага, вот только почему никак одному человеку... не повысят. А то((( с этой гребаной инфляцией то что он получает уже растаяло. А я думала что он жадный, увы не совсем так просто.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 14:54

А я то думал что люди ложить стали на работу за 3-5 тыс. гр. и побежали в эвропу на заработки. Оказывается это многолетняя заслуга правительства, три года трудились ночи не досыпали , премии за интенсивность труда себе повыписывали. Даже не представляю что бы мы делали без такого правительства.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 15:06

Если бы это было так, то все оплачивали бы жкх очень легко, а прикол в том, что за ноябрь оплачено только 40 процентов от начисленного и это по данным госстатистики. Вот теперь думайте какая реальная зарплата.
Золотой батон
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 15:23

Не знаю як по Україні, проте у нас в Рівному на більше 6000 гривень знайти роботу за 8 годинний робочий день, 5 робочих днів в тиждень неможливо. Роботодавці не взмозі підвищувати зарплати, навіть при шаленному відтоку кадрів, Польща близько, бо інші витрати на бізнес дуже зросли.
koinee
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 16:10

Ладно, по поводу инфляции, девальвации гривны это спишем на войну с мордором. Но!!! На 2019 год заложено повышение минимальной зарплаты всего лишь на 12,1%!!! Это при ожидаемой инфляции 7,4%, при том, что ожидания никогда не совпадают с реальностью! Получаем реальный рост составит 12,1-7,4=4,7%!!! Да, 4,7% это реальное достижение, прям прорыв, точнее пробитие новой отметки... дна!!!
alex_wolf_1975
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 16:18

  romiks2009 написав:А в доларах скільки в порівнянні з 2012 р?

А в євро? А в фунтах стерлінгів? А в корейських вонах?
0mage0
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