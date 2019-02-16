За такі гроші вже можна знайти в Україні роботу – саме такі гроші роботодавці вже готові платити.
Дивися повний текст Середня зарплата перевищила 10 тисяч грн - Гройсман.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 14:09
Середня зарплата перевищила 10 тисяч грн - Гройсман
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня зарплата перевищила 10 тисяч грн - Гройсман.
Додано: Сер 13 лют, 2019 14:25
Ознакомился с "докладом"гроцмана.Всё растет,увеличивается,инфляция уменьшается.Все показатели,которые он перечислил "выросли и улучшились.Не понятно одно почему народ еще больше обнищал,почему при таком "подъеме"экономики эти профессионалы не могут работать без подачек?Наверное мы живём в разных Украинах?
Додано: Сер 13 лют, 2019 14:31
Re: Середня зарплата перевищила 10 тисяч грн - Гройсман
Ага, вот только почему никак одному человеку... не повысят. А то((( с этой гребаной инфляцией то что он получает уже растаяло. А я думала что он жадный, увы не совсем так просто.
Додано: Сер 13 лют, 2019 14:54
А я то думал что люди ложить стали на работу за 3-5 тыс. гр. и побежали в эвропу на заработки. Оказывается это многолетняя заслуга правительства, три года трудились ночи не досыпали , премии за интенсивность труда себе повыписывали. Даже не представляю что бы мы делали без такого правительства.
Додано: Сер 13 лют, 2019 15:06
Если бы это было так, то все оплачивали бы жкх очень легко, а прикол в том, что за ноябрь оплачено только 40 процентов от начисленного и это по данным госстатистики. Вот теперь думайте какая реальная зарплата.
Додано: Сер 13 лют, 2019 15:23
Не знаю як по Україні, проте у нас в Рівному на більше 6000 гривень знайти роботу за 8 годинний робочий день, 5 робочих днів в тиждень неможливо. Роботодавці не взмозі підвищувати зарплати, навіть при шаленному відтоку кадрів, Польща близько, бо інші витрати на бізнес дуже зросли.
Додано: Сер 13 лют, 2019 16:10
Ладно, по поводу инфляции, девальвации гривны это спишем на войну с мордором. Но!!! На 2019 год заложено повышение минимальной зарплаты всего лишь на 12,1%!!! Это при ожидаемой инфляции 7,4%, при том, что ожидания никогда не совпадают с реальностью! Получаем реальный рост составит 12,1-7,4=4,7%!!! Да, 4,7% это реальное достижение, прям прорыв, точнее пробитие новой отметки... дна!!!
Додано: Сер 13 лют, 2019 16:18
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