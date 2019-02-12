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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 16:18
Недавно просматривал. Напомнило
Додано: Сер 13 лют, 2019 16:42
И ещё!!! Если вы думаете, что с поднятием минимальной зарплаты автоматически повысятся зарплаты по тарифной сетке, то глубоко заблуждаетесь! Был принят закон, который нивелирует привязку минимальной зарплаты к тарифной сетке. Это означает, что тот, кто хоть на 1 грн. получает больше минимальной зарплаты повышение не почувствует, от слова, ни на копейку!!! Повысится зарплата только для тех, кто получал минимальную зарплату! Повышение ударит по предпринимателям, которым придётся платить налоги (ЕСВ) уже с повышенной зарплаты!!! Фактически повышение зарплаты, на 2019 год, коснётся подавляющего меньшинства трудоспособного населения, это очередная лапша перед выборами, для тех кто не в состоянии просчитать экономический эффект. А инфляция в 7,4% ударит по карману каждого!!!
Додано: Сер 13 лют, 2019 17:00
Re: Середня зарплата перевищила 10 тисяч грн - Гройсман
Додано: Сер 13 лют, 2019 17:21
Объективно, с осени 2015-го и до осени 2018-го доходы украинцев прирастали быстрее затрат, что связано с опережающим инфляцию темпом роста зарплат и пенсий.
Почему же кажется, что жить становится все тяжелей - причина в глубине падения доходов в период 2014-2015 гг. Напомню, что 2 года была заморожена индексация всех государственных выплат, включая зарплаты, пенсии, пособия и прочее. Частный бизнес брал пример с государства и действовал преимущественно так же.
При этом инфляция за 2014-2015 составила 79%!!! Дефицит расходов (огромный по своим масштабам) населения покрывался заначками, сделанными в сытые годы.
Затем, до осени 2018-го, доходы догоняли расходы (динамика зарплат опережала инфляцию), но, увы, так и не успели догнать. А заначки у многих (самых бедных) успели закончиться.
То есть, в 2018-м году расходы не так радикально, как в 2015-м, превышали доходы. Казалось бы - население должно почувствовать улучшения, но из-за того, что дефицит многим стало нечем покрывать после длительного кризиса семейных бюджетов, ощущения обратные.
И обнадежить таких людей, увы, ничем не могу - с ноября 2018-го инфляция снова превышает темпы роста зарплат. И так будет по крайней мере весь 2019-й, за который, согласно договоренности в МВФ, государство должно привести тарифы на газ и тепло к т.н. импортному паритету (увеличить еще на 30-50%), а также дважды увеличить тарифы на электроэнергию.
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 13 лют, 2019 17:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 13 лют, 2019 17:31
медсестры, обвешанные золотишком и не вылазящие из Турций\Египтов, уже выплакались в комментах?
Додано: Сер 13 лют, 2019 17:50
Додано: Сер 13 лют, 2019 18:00
Re: Середня зарплата перевищила 10 тисяч грн - Гройсман
Гройсмана – в президенты!!!
Додано: Сер 13 лют, 2019 21:24
Re: Середня зарплата перевищила 10 тисяч грн - Гройсман
не в защиту гроси, о котором лишь нелестные комментарии (кстати зп за декабрь не в счет, она всегда на 20-30% выше тенденции) а просто чтобы снова не наступать на грабли. просто и ясно о причинах девальвации.
кстати если вдруг граждане проголосуют так, что снова популизм и девальвация в разы, мне даже выгоднее (как экспортеру услуг). я бы не хотел чтобы вокруг беднели друзья и просто народ. но вот например донецкие походили с плакатами "путин прийди" и теперь плачутся что майдан виноват и мне этих дурней не жалко (именно тех, кто так ничего не понял, патриотичных донецких жаль, помогал тут в Киеве по мере возможности). если выберут очередную юлю с дешевым газом - сами будут потом виноваты.
...– Те, що гривня зміцнюється, тобто за долар треба менше давати гривень, – це ознака чого?
- Перш за все, це ознака плаваючого курсу. Я хотів би сказати, що коли гривня зміцнюється або послаблюється – це не є ні зрадою, ні перемогою. А це ознака того, що 4 роки тому ми перейшли на плаваюче курсоутворення, і воно необхідне для функціонування нашої економіки. Тому що ми маємо досвід вкрай негативний так званого фіксованого курсу, який створював примару стабільності, але який дуже дорого коштував українській економіці і українським громадянам.
Наприклад, декілька фактів. З 2008 по 2014 рік Національний банк витратив на підтримку фіксованого курсу 40 мільярдів доларів. На сьогодні, хочу нагадати, державні борги в іноземній валюті складають приблизно десь 47 мільярдів доларів. Тобто ми витратили 40 мільярдів доларів, просто щоб утримати курс на якомусь неприродному рівні, витратили резерви, набрали боргів. І маємо те, що маємо....
Додано: Сер 13 лют, 2019 21:25
а смысл? президент отвечает за другие вещи.
Додано: Сер 13 лют, 2019 21:28
Re: Середня зарплата перевищила 10 тисяч грн - Гройсман
только вот с пенсиями такого роста не наблюдается, что вынуждает помогать стареньким родителям чтобы они хоть как-то могли прожить, а это вновь бьет по кошельку помогающего.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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