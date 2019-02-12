Середня зарплата перевищила 10 тисяч грн - Гройсман

Додано: Сер 13 лют, 2019 17:21

sena_2008atp написав: Ознакомился с "докладом"гроцмана.Всё растет,увеличивается,инфляция уменьшается.Все показатели,которые он перечислил "выросли и улучшились.Не понятно одно почему народ еще больше обнищал,почему при таком "подъеме"экономики эти профессионалы не могут работать без подачек?Наверное мы живём в разных Украинах? Ознакомился с "докладом"гроцмана.Всё растет,увеличивается,инфляция уменьшается.Все показатели,которые он перечислил "выросли и улучшились.Не понятно одно почему народ еще больше обнищал,почему при таком "подъеме"экономики эти профессионалы не могут работать без подачек?Наверное мы живём в разных Украинах?

с осени 2015-го и до осени 2018-го доходы украинцев прирастали быстрее затрат

Дефицит расходов (огромный по своим масштабам) населения покрывался заначками

так и не успели догнать

с ноября 2018-го инфляция снова превышает темпы роста зарплат. И так будет по крайней мере весь 2019-й

Объективно,, что связано с опережающим инфляцию темпом роста зарплат и пенсий.Почему же кажется, что жить становится все тяжелей - причина в глубине падения доходов в период 2014-2015 гг. Напомню, что 2 года была заморожена индексация всех государственных выплат, включая зарплаты, пенсии, пособия и прочее. Частный бизнес брал пример с государства и действовал преимущественно так же.При этом инфляция за 2014-2015 составила 79%!!!, сделанными в сытые годы.Затем, до осени 2018-го, доходы догоняли расходы (динамика зарплат опережала инфляцию), но, увы,. А заначки у многих (самых бедных) успели закончиться.То есть, в 2018-м году расходы не так радикально, как в 2015-м, превышали доходы. Казалось бы - население должно почувствовать улучшения, но из-за того, что дефицит многим стало нечем покрывать после длительного кризиса семейных бюджетов, ощущения обратные.И обнадежить таких людей, увы, ничем не могу -, за который, согласно договоренности в МВФ, государство должно привести тарифы на газ и тепло к т.н. импортному паритету (увеличить еще на 30-50%), а также дважды увеличить тарифы на электроэнергию.