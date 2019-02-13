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Середня зарплата перевищила
10 тисяч грн - Гройсман

Середня зарплата перевищила 10 тисяч грн - Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:51

По маленьким городам и сёлам,а таких много,реальная зарплата 3,5-4 тыс гр,и ещё нужно там найти работу.Врёт Гройсман,как всегда.Скажу просто-была бы такая средняя зарплата,таких темпов иммиграции не было бы.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:55

  RomanTik написав:
  zРадио написав:То есть, в 2018-м году расходы не так радикально, как в 2015-м, превышали доходы. Казалось бы - население должно почувствовать улучшения, но из-за того, что дефицит многим стало нечем покрывать после длительного кризиса семейных бюджетов, ощущения обратные.

только вот с пенсиями такого роста не наблюдается, что вынуждает помогать стареньким родителям чтобы они хоть как-то могли прожить, а это вновь бьет по кошельку помогающего.


Ну это да - результат снижения ЕСВ в 1.5 раза.

С одной стороны - это вроде как прогрессивное фискальное нововведение для вывода бизнеса из тени. С другой стороны - 80% сборов в ПФ и до снижения платилось из ФОТов крупного бизнеса, а кому он принадлежит, всем известно.

Пацаны посчитали, что из Фонда распилят меньше, чем оставят в своих же предприятиях :mrgreen: Умно.

Во многом ведь именно снижение ЕСВ - причина роста средней зарплаты. Пенсионеры для функционирования экономики бесполезны, если не сказать вредны. Чудовищно звучит, но логика принятия решений именно такова.

А работники за хлеб, по праздникам с маслом, все же полезны. По крайней мере то минимальное их количество, которое необходимо для работы этого самого крупного бизнеса, чьих хозяев, повторюсь, все знают.

Рост пенсий однозначно отстает от роста зарплат, а уж про расходы и говорить нечего. Дальше будет хуже - соотношение работаюших и пенсионеров продолжает смещаться в пользу последних.

Еще одно чудовищное наблюдение, но уж как есть - сегодня пенсионеры умирают меньшими темпами, чем уезжает за границу экономически активное население, а с т.з. экономической целесообразности, они должны умирать бОльшими темпами.

Увеличение пенсионного возраста "решает" лишь проблему с теми, кто еще не успел выйти на пенсию, а уже действующих пенсионеров можно, простите, додавливать только низкими пенсиями... Что они и делают...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:59

  galex написав:а смысл? президент отвечает за другие вещи.

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ruvex
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