Середня зарплата перевищила 10 тисяч грн - Гройсман

Додано: Сер 13 лют, 2019 21:55

RomanTik написав: zРадио написав: То есть, в 2018-м году расходы не так радикально, как в 2015-м, превышали доходы. Казалось бы - население должно почувствовать улучшения, но из-за того, что дефицит многим стало нечем покрывать после длительного кризиса семейных бюджетов, ощущения обратные. То есть, в 2018-м году расходы не так радикально, как в 2015-м, превышали доходы. Казалось бы - население должно почувствовать улучшения, но из-за того, что дефицит многим стало нечем покрывать после длительного кризиса семейных бюджетов, ощущения обратные.

только вот с пенсиями такого роста не наблюдается, что вынуждает помогать стареньким родителям чтобы они хоть как-то могли прожить, а это вновь бьет по кошельку помогающего. только вот с пенсиями такого роста не наблюдается, что вынуждает помогать стареньким родителям чтобы они хоть как-то могли прожить, а это вновь бьет по кошельку помогающего.

Ну это да - результат снижения ЕСВ в 1.5 раза.С одной стороны - это вроде как прогрессивное фискальное нововведение для вывода бизнеса из тени. С другой стороны - 80% сборов в ПФ и до снижения платилось из ФОТов крупного бизнеса, а кому он принадлежит, всем известно.Пацаны посчитали, что из Фонда распилят меньше, чем оставят в своих же предприятияхУмно.Во многом ведь именно снижение ЕСВ - причина роста средней зарплаты. Пенсионеры для функционирования экономики бесполезны, если не сказать вредны. Чудовищно звучит, но логика принятия решений именно такова.А работники за хлеб, по праздникам с маслом, все же полезны. По крайней мере то минимальное их количество, которое необходимо для работы этого самого крупного бизнеса, чьих хозяев, повторюсь, все знают.Рост пенсий однозначно отстает от роста зарплат, а уж про расходы и говорить нечего. Дальше будет хуже - соотношение работаюших и пенсионеров продолжает смещаться в пользу последних.Еще одно чудовищное наблюдение, но уж как есть - сегодня пенсионеры умирают меньшими темпами, чем уезжает за границу экономически активное население, а с т.з. экономической целесообразности, они должны умирать бОльшими темпами.Увеличение пенсионного возраста "решает" лишь проблему с теми, кто еще не успел выйти на пенсию, а уже действующих пенсионеров можно, простите, додавливать только низкими пенсиями... Что они и делают...