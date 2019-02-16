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Додано: Сер 13 лют, 2019 21:51
По маленьким городам и сёлам,а таких много,реальная зарплата 3,5-4 тыс гр,и ещё нужно там найти работу.Врёт Гройсман,как всегда.Скажу просто-была бы такая средняя зарплата,таких темпов иммиграции не было бы.
Додано: Сер 13 лют, 2019 21:55
Ну это да - результат снижения ЕСВ в 1.5 раза.
С одной стороны - это вроде как прогрессивное фискальное нововведение для вывода бизнеса из тени. С другой стороны - 80% сборов в ПФ и до снижения платилось из ФОТов крупного бизнеса, а кому он принадлежит, всем известно.
Пацаны посчитали, что из Фонда распилят меньше, чем оставят в своих же предприятиях Умно.
Во многом ведь именно снижение ЕСВ - причина роста средней зарплаты. Пенсионеры для функционирования экономики бесполезны, если не сказать вредны. Чудовищно звучит, но логика принятия решений именно такова.
А работники за хлеб, по праздникам с маслом, все же полезны. По крайней мере то минимальное их количество, которое необходимо для работы этого самого крупного бизнеса, чьих хозяев, повторюсь, все знают.
Рост пенсий однозначно отстает от роста зарплат, а уж про расходы и говорить нечего. Дальше будет хуже - соотношение работаюших и пенсионеров продолжает смещаться в пользу последних.
Еще одно чудовищное наблюдение, но уж как есть - сегодня пенсионеры умирают меньшими темпами, чем уезжает за границу экономически активное население, а с т.з. экономической целесообразности, они должны умирать бОльшими темпами.
Увеличение пенсионного возраста "решает" лишь проблему с теми, кто еще не успел выйти на пенсию, а уже действующих пенсионеров можно, простите, додавливать только низкими пенсиями... Что они и делают...
Додано: Сер 13 лют, 2019 22:59
Порошенко объявил о завершении ремонта дороги Одесса - Рени
Дорога видно военно-полевая.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 14 лют, 2019 07:08
Re: Середня зарплата перевищила 10 тисяч грн - Гройсман
Додано: Чет 14 лют, 2019 09:24
galex, ты приблизительно представляешь какую ахинею ты написал, вместе со своим Чурием? ... в глаза все равно божья роса
Додано: Чет 14 лют, 2019 12:37
Забавно было бы увидеть медсестру в золоте и в Турции. Особенно учитывая рост цен в Турции за последние 2 года.
Пишите дальше, вас (с маленькой, потому что именно во множественном числе) вместо анекдотов читать можно. Жаль только что юмор выходит черный.
Додано: Вів 19 лют, 2019 01:02
Интересно, кто ... в лапти обувает?
Средняя зарплата в Украине превысила 10 тыс. грн.
Об этом заявил Владимир Гройсман во время заседания правительства.
Или ПФ?
В Украине в 2018 году средний показатель заработной платы составил всего 7810 гривен и 88 копейки, проинформировал Пенсионный фонд.
"Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которого уплачиваются страховые взносы и который согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для начисления пенсии, за декабрь 2018 года в сумме 9095 гривен 46 копеек, за 2018 год в сумме 7810 гривень88 копеек", - отметили в ПФУ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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