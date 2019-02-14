Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Facebook.
Дивися повний текст Економіка України зростає 12 кварталів поспіль - Прем'єр.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 14:39
Економіка України зростає 12 кварталів поспіль - Прем'єр
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Економіка України зростає 12 кварталів поспіль - Прем'єр.
Додано: Сер 13 лют, 2019 14:57
Я правильно понимаю, что рост 2,5% при инфляции 6% - это таки рост экономики, а не цен?
Додано: Сер 13 лют, 2019 15:02
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