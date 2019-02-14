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Економіка України зростає 12
кварталів поспіль - Прем'єр

Економіка України зростає 12 кварталів поспіль - Прем'єр
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 14:39

Економіка України зростає 12 кварталів поспіль - Прем'єр

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Facebook.

Дивися повний текст Економіка України зростає 12 кварталів поспіль - Прем'єр.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 14:57

Я правильно понимаю, что рост 2,5% при инфляции 6% - это таки рост экономики, а не цен?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 15:02

  Gastarbaiter написав:Я правильно понимаю, что рост 2,5% при инфляции 6% - это таки рост экономики, а не цен?

Рост в 2,5% это уже после вычета инфляции
Faceless
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