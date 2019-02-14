Він також додав, що послугами "електронного кабінету" користуються 9 млн платників податків.
Дивися повний текст Гройсман назвав підсумки боротьби з контрабандою на митниці (інфографіка).
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Додано: Сер 13 лют, 2019 14:44
Гройсман назвав підсумки боротьби з контрабандою на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман назвав підсумки боротьби з контрабандою на митниці (інфографіка).
Додано: Сер 13 лют, 2019 14:44
А как же тогда "африканский" уголь к нам из ДНР попадает?
Как раз через таможню идет все..
Если кто помнит, 7 января, грузовое судно под флагом Панамы, отправило сигнал бедствия примерно в 148 км (92 милях) от черноморской провинции Самсун (Турция) и затонуло... родственники погибших украинских моряков с этого корабля,опубликовали часть переписки ..
Что то не замечает бревна в глазу сей товарищ...
Контрабанда идет кораблями, с нас сдирают за санкционный уголь из ДНР по цене африканского и все прекрасно...
Додано: Сер 13 лют, 2019 14:51
В підсумку - ничего не изменилось
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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