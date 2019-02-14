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В ЄС узгодили поправки до
газової директиви щодо...

В ЄС узгодили поправки до газової директиви щодо...
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  #1234>
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 15:11

В ЄС узгодили поправки до газової директиви щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Представники Європарламенту, Ради ЄС та Єврокомісії погодили проект поправок до газової директиви ЄС, що стосуються проекту "Північний потік-2".

Дивися повний текст В ЄС узгодили поправки до газової директиви щодо \"Північного потоку-2\".
R2
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А почему не сказано, Что Германия будет иметь право на исключения...
movik64
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 15:16

Re: В ЄС узгодили поправки до газової директиви щодо...

Чудова новина. Тепер Газпрому доведеться, або допустити до труби інші компанії, чого він дуже не хоче, або пійти на подвійні збитки, бо по ПП1 і ПП2 доведеться прокачувати вдвічі менше газу, від максимуму, а "німцям" платити, як за прокачку по максимуму, плюс транзит через Україну не зменшиться.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 15:27

  lapay написав:Чудова новина. Тепер Газпрому доведеться, або допустити до труби інші компанії, чого він дуже не хоче, або пійти на подвійні збитки, бо по ПП1 і ПП2 доведеться прокачувати вдвічі менше газу, від максимуму, а "німцям" платити, як за прокачку по максимуму, плюс транзит через Україну не зменшиться.

The Financial Times (Великобритания): ЕС ужесточает требования к газопроводу Россия-Германия стоимостью 9,5 миллиардов долларов
ЕС принял более жесткие правила насчет спорного газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию. Новые требования повлияют на экономическую подоплеку проекта и изменят его эксплуатацию, но не остановят его.

По новым правилам, все сухопутные и морские трубопроводы на европейской территории должны соответствовать четырем энергетическим положениям ЕС — в том числе иметь недискриминационные тарифы и прозрачную отчетность о поставках газа. Правила также требуют, чтобы по меньшей мере 10% мощности предлагалось третьим сторонам. Наконец, действует правило о разделении собственности, по которому поставщик не может владеть трубопроводом напрямую.

В соответствии с окончательным соглашением, к государству-члену ЕС, по чьей территории проходит импортный трубопровод — в данном случае, Германии — будут применяться все энергетические правила союза, за исключением разве что положения о «строгом» надзоре со стороны Европейской комиссии.
Но даже если их применить к «Северному потоку — 2» в полном объеме, эти правила лишь изменят его эксплуатацию и повлияют на его экономическую подоплеку, но не остановят проект.

Предполагается, что строительство трубопровода будет завершено к концу года при совместном финансировании пятью европейскими компаниями: «Энжи» (Engie), OMV, «Шелл» (Shell), «Юнипер» (Uniper) и «Винтерсхалл» (Wintershall).

https://inosmi.ru/politic/20190213/244563692.html
FT - едва ли не самый авторитетный источник деловой информации в мире.
И она подтверждает один простой факт - СП-2 ТОЧНО ПОСТРОЯТ. И. судя по
всему, борьба с ним Польши /Румынии путем обращения в суд по вопросу подключения этой магистрали к европейским газопроводам (как было с СП-1) не имеет перспективы .
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 15:30

Re: В ЄС узгодили поправки до газової директиви щодо...

  Волгарь написав:FT - едва ли не самый авторитетный источник деловой информации в мире.
И она подтверждает один простой факт - СП-2 ТОЧНО ПОСТРОЯТ.

Новина не про те, що не побудують, новина про те, що його експлуатація стане значно дорожче для Газпрому, і змусить зберегти транзит через Україну.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 16:44

  lapay написав:
  Волгарь написав:FT - едва ли не самый авторитетный источник деловой информации в мире.
И она подтверждает один простой факт - СП-2 ТОЧНО ПОСТРОЯТ.

Новина не про те, що не побудують, новина про те, що його експлуатація стане значно дорожче для Газпрому, і змусить зберегти транзит через Україну.


Мечты, мечты, Где ваша сладость....
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:22

  lapay написав:Тепер Газпрому доведеться, або допустити до труби інші компанії, чого він дуже не хоче, або пійти на подвійні збитки, бо по ПП1 і ПП2 доведеться прокачувати вдвічі менше газу, від максимуму, а "німцям" платити, як за прокачку по максимуму


А можно ссылку на источник, где описывается применение этого механизма конкретно к Северному потоку?
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:32

Re: В ЄС узгодили поправки до газової директиви щодо...

  PasserBy написав:А можно ссылку на источник, где описывается применение этого механизма конкретно к Северному потоку?

https://news.finance.ua/ua/news/-/44384 ... o-potoku-2
Відзначимо, депутат Європарламенту Єжи Бузек написав в Twitter, що в ЄС домовилися про поправку до газової директиви.

“Нам вдалося домовитися про поправку до газової директиви! Ми перебуваємо в абсолютно новій реальності: кожен газопровід, який не входить в ЄС, включаючи “Північний потік-2”, буде регулюватися законодавством ЄС, в тому числі і в морській частині. Це найкраща гарантія безпеки поставок газу і його доступних цін”, – написав він.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 07:03

  lapay написав: депутат Європарламенту Єжи Бузек написав в Twitter, що в ЄС домовилися про поправку до газової директиви.

“Нам вдалося домовитися про поправку до газової директиви! Ми перебуваємо в абсолютно новій реальності: кожен газопровід, який не входить в ЄС, включаючи “Північний потік-2”, буде регулюватися законодавством ЄС, в тому числі і в морській частині.


Это общие слова без конкретики. А есть ли ссылка на документ, прямо определяющий последствия принятия этой поправки для северного потока?
Потому что блумберг говорит

https://www.bloomberg.com/amp/news/arti ... -loopholes

the French-German compromise being included in the final version of the new legislation creates loopholes for Nord Stream 2.


А Financial Times высказывается еще более резко

https://www.ft.com/content/4fae0a48-2f9 ... 51022932c8

Nord Stream 2 marks a failure for EU energy policy.
Ukraine and Poland feel betrayed by Germany’s energy ambitions.


Что же касается допуска сторонних организаций к трубе, то тот же FT (по ссылке выше) говорит:

Pipelines cannot be directly owned by suppliers. That means Gazprom, the Russian gas monopoly, may have to rejig ownership of Nord Stream 2. Since it has five European partners in constructing the pipeline — Germany’s Uniper and Wintershall, Engie of France, Anglo-Dutch Shell, and Austria’s OMV — that may not be too challenging.
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 08:19

В принципе когда Европейское законодательство стабилизируется, все равно будут строится другие газопроводы, уже согласно этим новым законам.

Законодательно запретить строительство газопроводов как понимаю нельзя.

Как понимаю остановить строительство новых трубопроводов в будущем могут только санкции американцев.
Yura_Gag
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