В ЄС узгодили поправки до газової директиви щодо...

Додано: Сер 13 лют, 2019 15:27

lapay написав: Чудова новина. Тепер Газпрому доведеться, або допустити до труби інші компанії, чого він дуже не хоче, або пійти на подвійні збитки, бо по ПП1 і ПП2 доведеться прокачувати вдвічі менше газу, від максимуму, а "німцям" платити, як за прокачку по максимуму, плюс транзит через Україну не зменшиться. Чудова новина. Тепер Газпрому доведеться, або допустити до труби інші компанії, чого він дуже не хоче, або пійти на подвійні збитки, бо по ПП1 і ПП2 доведеться прокачувати вдвічі менше газу, від максимуму, а "німцям" платити, як за прокачку по максимуму, плюс транзит через Україну не зменшиться.

The Financial Times (Великобритания): ЕС ужесточает требования к газопроводу Россия-Германия стоимостью 9,5 миллиардов долларов

ЕС принял более жесткие правила насчет спорного газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию. Новые требования повлияют на экономическую подоплеку проекта и изменят его эксплуатацию, но не остановят его.

По новым правилам, все сухопутные и морские трубопроводы на европейской территории должны соответствовать четырем энергетическим положениям ЕС — в том числе иметь недискриминационные тарифы и прозрачную отчетность о поставках газа. Правила также требуют, чтобы по меньшей мере 10% мощности предлагалось третьим сторонам. Наконец, действует правило о разделении собственности, по которому поставщик не может владеть трубопроводом напрямую.

В соответствии с окончательным соглашением, к государству-члену ЕС, по чьей территории проходит импортный трубопровод — в данном случае, Германии — будут применяться все энергетические правила союза, за исключением разве что положения о «строгом» надзоре со стороны Европейской комиссии.

Но даже если их применить к «Северному потоку — 2» в полном объеме, эти правила лишь изменят его эксплуатацию и повлияют на его экономическую подоплеку, но не остановят проект .

Предполагается, что строительство трубопровода будет завершено к концу года при совместном финансировании пятью европейскими компаниями: «Энжи» (Engie), OMV, «Шелл» (Shell), «Юнипер» (Uniper) и «Винтерсхалл» (Wintershall).

FT - едва ли не самый авторитетный источник деловой информации в мире.И она подтверждает один простой факт - СП-2 ТОЧНО ПОСТРОЯТ. И. судя повсему, борьба с ним Польши /Румынии путем обращения в суд по вопросу подключения этой магистрали к европейским газопроводам (как было с СП-1) не имеет перспективы .