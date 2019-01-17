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В ЄС узгодили поправки до
газової директиви щодо...

В ЄС узгодили поправки до газової директиви щодо...
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 15:11

В ЄС узгодили поправки до газової директиви щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Представники Європарламенту, Ради ЄС та Єврокомісії погодили проект поправок до газової директиви ЄС, що стосуються проекту "Північний потік-2".

Дивися повний текст В ЄС узгодили поправки до газової директиви щодо \"Північного потоку-2\".
R2
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А почему не сказано, Что Германия будет иметь право на исключения...
movik64
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 15:16

Re: В ЄС узгодили поправки до газової директиви щодо...

Чудова новина. Тепер Газпрому доведеться, або допустити до труби інші компанії, чого він дуже не хоче, або пійти на подвійні збитки, бо по ПП1 і ПП2 доведеться прокачувати вдвічі менше газу, від максимуму, а "німцям" платити, як за прокачку по максимуму, плюс транзит через Україну не зменшиться.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 15:27

  lapay написав:Чудова новина. Тепер Газпрому доведеться, або допустити до труби інші компанії, чого він дуже не хоче, або пійти на подвійні збитки, бо по ПП1 і ПП2 доведеться прокачувати вдвічі менше газу, від максимуму, а "німцям" платити, як за прокачку по максимуму, плюс транзит через Україну не зменшиться.

The Financial Times (Великобритания): ЕС ужесточает требования к газопроводу Россия-Германия стоимостью 9,5 миллиардов долларов
ЕС принял более жесткие правила насчет спорного газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию. Новые требования повлияют на экономическую подоплеку проекта и изменят его эксплуатацию, но не остановят его.

По новым правилам, все сухопутные и морские трубопроводы на европейской территории должны соответствовать четырем энергетическим положениям ЕС — в том числе иметь недискриминационные тарифы и прозрачную отчетность о поставках газа. Правила также требуют, чтобы по меньшей мере 10% мощности предлагалось третьим сторонам. Наконец, действует правило о разделении собственности, по которому поставщик не может владеть трубопроводом напрямую.

В соответствии с окончательным соглашением, к государству-члену ЕС, по чьей территории проходит импортный трубопровод — в данном случае, Германии — будут применяться все энергетические правила союза, за исключением разве что положения о «строгом» надзоре со стороны Европейской комиссии.
Но даже если их применить к «Северному потоку — 2» в полном объеме, эти правила лишь изменят его эксплуатацию и повлияют на его экономическую подоплеку, но не остановят проект.

Предполагается, что строительство трубопровода будет завершено к концу года при совместном финансировании пятью европейскими компаниями: «Энжи» (Engie), OMV, «Шелл» (Shell), «Юнипер» (Uniper) и «Винтерсхалл» (Wintershall).

https://inosmi.ru/politic/20190213/244563692.html
FT - едва ли не самый авторитетный источник деловой информации в мире.
И она подтверждает один простой факт - СП-2 ТОЧНО ПОСТРОЯТ. И. судя по
всему, борьба с ним Польши /Румынии путем обращения в суд по вопросу подключения этой магистрали к европейским газопроводам (как было с СП-1) не имеет перспективы .
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 15:30

Re: В ЄС узгодили поправки до газової директиви щодо...

  Волгарь написав:FT - едва ли не самый авторитетный источник деловой информации в мире.
И она подтверждает один простой факт - СП-2 ТОЧНО ПОСТРОЯТ.

Новина не про те, що не побудують, новина про те, що його експлуатація стане значно дорожче для Газпрому, і змусить зберегти транзит через Україну.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 16:44

  lapay написав:
  Волгарь написав:FT - едва ли не самый авторитетный источник деловой информации в мире.
И она подтверждает один простой факт - СП-2 ТОЧНО ПОСТРОЯТ.

Новина не про те, що не побудують, новина про те, що його експлуатація стане значно дорожче для Газпрому, і змусить зберегти транзит через Україну.


Мечты, мечты, Где ваша сладость....
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:22

  lapay написав:Тепер Газпрому доведеться, або допустити до труби інші компанії, чого він дуже не хоче, або пійти на подвійні збитки, бо по ПП1 і ПП2 доведеться прокачувати вдвічі менше газу, від максимуму, а "німцям" платити, як за прокачку по максимуму


А можно ссылку на источник, где описывается применение этого механизма конкретно к Северному потоку?
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:32

Re: В ЄС узгодили поправки до газової директиви щодо...

  PasserBy написав:А можно ссылку на источник, где описывается применение этого механизма конкретно к Северному потоку?

https://news.finance.ua/ua/news/-/44384 ... o-potoku-2
Відзначимо, депутат Європарламенту Єжи Бузек написав в Twitter, що в ЄС домовилися про поправку до газової директиви.

“Нам вдалося домовитися про поправку до газової директиви! Ми перебуваємо в абсолютно новій реальності: кожен газопровід, який не входить в ЄС, включаючи “Північний потік-2”, буде регулюватися законодавством ЄС, в тому числі і в морській частині. Це найкраща гарантія безпеки поставок газу і його доступних цін”, – написав він.
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lapay
 
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