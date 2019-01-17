В ЄС узгодили поправки до газової директиви щодо...
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Чудова новина. Тепер Газпрому доведеться, або допустити до труби інші компанії, чого він дуже не хоче, або пійти на подвійні збитки, бо по ПП1 і ПП2 доведеться прокачувати вдвічі менше газу, від максимуму, а "німцям" платити, як за прокачку по максимуму, плюс транзит через Україну не зменшиться.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Чудова новина. Тепер Газпрому доведеться, або допустити до труби інші компанії, чого він дуже не хоче, або пійти на подвійні збитки, бо по ПП1 і ПП2 доведеться прокачувати вдвічі менше газу, від максимуму, а "німцям" платити, як за прокачку по максимуму, плюс транзит через Україну не зменшиться.
The Financial Times (Великобритания): ЕС ужесточает требования к газопроводу Россия-Германия стоимостью 9,5 миллиардов долларов
ЕС принял более жесткие правила насчет спорного газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию. Новые требования повлияют на экономическую подоплеку проекта и изменят его эксплуатацию, но не остановят его.
По новым правилам, все сухопутные и морские трубопроводы на европейской территории должны соответствовать четырем энергетическим положениям ЕС — в том числе иметь недискриминационные тарифы и прозрачную отчетность о поставках газа. Правила также требуют, чтобы по меньшей мере 10% мощности предлагалось третьим сторонам. Наконец, действует правило о разделении собственности, по которому поставщик не может владеть трубопроводом напрямую.
В соответствии с окончательным соглашением, к государству-члену ЕС, по чьей территории проходит импортный трубопровод — в данном случае, Германии — будут применяться все энергетические правила союза, за исключением разве что положения о «строгом» надзоре со стороны Европейской комиссии. Но даже если их применить к «Северному потоку — 2» в полном объеме, эти правила лишь изменят его эксплуатацию и повлияют на его экономическую подоплеку, но не остановят проект.
Предполагается, что строительство трубопровода будет завершено к концу года при совместном финансировании пятью европейскими компаниями: «Энжи» (Engie), OMV, «Шелл» (Shell), «Юнипер» (Uniper) и «Винтерсхалл» (Wintershall).
https://inosmi.ru/politic/20190213/244563692.html FT - едва ли не самый авторитетный источник деловой информации в мире. И она подтверждает один простой факт - СП-2 ТОЧНО ПОСТРОЯТ. И. судя по всему, борьба с ним Польши /Румынии путем обращения в суд по вопросу подключения этой магистрали к европейским газопроводам (как было с СП-1) не имеет перспективы .
lapay написав:Тепер Газпрому доведеться, або допустити до труби інші компанії, чого він дуже не хоче, або пійти на подвійні збитки, бо по ПП1 і ПП2 доведеться прокачувати вдвічі менше газу, від максимуму, а "німцям" платити, як за прокачку по максимуму
А можно ссылку на источник, где описывается применение этого механизма конкретно к Северному потоку?
“Нам вдалося домовитися про поправку до газової директиви! Ми перебуваємо в абсолютно новій реальності: кожен газопровід, який не входить в ЄС, включаючи “Північний потік-2”, буде регулюватися законодавством ЄС, в тому числі і в морській частині. Це найкраща гарантія безпеки поставок газу і його доступних цін”, – написав він.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав: депутат Європарламенту Єжи Бузек написав в Twitter, що в ЄС домовилися про поправку до газової директиви.
“Нам вдалося домовитися про поправку до газової директиви! Ми перебуваємо в абсолютно новій реальності: кожен газопровід, який не входить в ЄС, включаючи “Північний потік-2”, буде регулюватися законодавством ЄС, в тому числі і в морській частині.
Это общие слова без конкретики. А есть ли ссылка на документ, прямо определяющий последствия принятия этой поправки для северного потока? Потому что блумберг говорит
Nord Stream 2 marks a failure for EU energy policy. Ukraine and Poland feel betrayed by Germany’s energy ambitions.
Что же касается допуска сторонних организаций к трубе, то тот же FT (по ссылке выше) говорит:
Pipelines cannot be directly owned by suppliers. That means Gazprom, the Russian gas monopoly, may have to rejig ownership of Nord Stream 2. Since it has five European partners in constructing the pipeline — Germany’s Uniper and Wintershall, Engie of France, Anglo-Dutch Shell, and Austria’s OMV — that may not be too challenging.