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В ЄС узгодили поправки до
газової директиви щодо...

В ЄС узгодили поправки до газової директиви щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 09:40

Lapay: Мене чисто технічно цікавить питання. По закону ЄС інші будуть мати доступ до СП-2. Вони будуть качати газ з Німеччини в Росію???.
Чи біля Даній будуть врізатися з Норвегії???
Дикий не Дикий
 
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