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В ЄС узгодили поправки до газової директиви щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 09:40
Lapay: Мене чисто технічно цікавить питання. По закону ЄС інші будуть мати доступ до СП-2. Вони будуть качати газ з Німеччини в Росію???.
Чи біля Даній будуть врізатися з Норвегії???
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