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В ЄС узгодили поправки до
газової директиви щодо...

В ЄС узгодили поправки до газової директиви щодо...
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 09:40

Lapay: Мене чисто технічно цікавить питання. По закону ЄС інші будуть мати доступ до СП-2. Вони будуть качати газ з Німеччини в Росію???.
Чи біля Даній будуть врізатися з Норвегії???
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:11

  PasserBy написав:Это общие слова без конкретики. А есть ли ссылка на документ, прямо определяющий последствия принятия этой поправки для северного потока?
Потому что блумберг говорит

https://www.bloomberg.com/amp/news/arti ... -loopholes

Блумберг обговорює німецько-французський компроміс, по-якому країна, в яку будувався підводний газогін, самостійно приймала рішення, застосовувати до нього третій енергопакет, чи ні. Євробюрократи прийнали поправки, які автоматично розповсюджують третій енергопакет на всі трубопроводи. Німеччина програла. Газпром програв.
  Дикий не Дикий написав:Lapay: Мене чисто технічно цікавить питання. По закону ЄС інші будуть мати доступ до СП-2. Вони будуть качати газ з Німеччини в Росію???.
Чи біля Даній будуть врізатися з Норвегії???

Це означає, що Газпром не може, монопольно, використати більше 50% потужності газогону. Якщо захоче, то залишек може використати Новатек чи інші його конкуренти. Назустріч качати не вийде - проти позитивного градієнту тиску газ не рухається.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:12

  lapay написав:Чудова новина. Тепер Газпрому доведеться, або допустити до труби інші компанії, чого він дуже не хоче, або пійти на подвійні збитки, бо по ПП1 і ПП2 доведеться прокачувати вдвічі менше газу, від максимуму, а "німцям" платити, як за прокачку по максимуму, плюс транзит через Україну не зменшиться.


"Мы находимся в совершенно новой реальности: каждый газопровод, не входящий в ЕС, включая “Северный поток-2” (а так же транзитная часть ГТС Украины, так как он идет в ЕС но не входит в него, "принципы энергетического законодательства ЕС применялись ко всем газопроводам в и из третьих стран"), будет регулироваться законодательством ЕС"
Тепер Нафтогазу доведеться, або допустити до труби інші компанії (например всех кроме Газпрома причем Газпрому не более 50%), чого він дуже не хоче, або пійти на подвійні збитки :mrgreen:
Востаннє редагувалось vasiliybaybuz в Чет 14 лют, 2019 11:38, всього редагувалось 2 разів.
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:38

Re: В ЄС узгодили поправки до газової директиви щодо...

  vasiliybaybuz написав:Тепер Нафтогазу доведеться, або допустити до труби інші компанії (например всех кроме Газпрома причем Газпрому не более 50%), чого він дуже не хоче, або пійти на подвійні збитки

Наша пропускна спроможність 150 млрд кубів на рік. Минулого року прокачали 86,8 млрд, буде 75 млрд. Важко, звісно, витримати такі втрати, але ми затягнемо пояса і вистоємо. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:38

lapay
Если продолжить эту сомнительную логику
Основной канал который использует Газпром для транзита на запад это газопровод "Трансгаз" мощностью ДО 90 млрд м3 в лучшие годы, то есть транзит максимум это 45млрд.. Уже не так сладко, тянем пояса дальше?
Напоминаю - о южном направлении и 86млрд можно уже забыть, турецкий поток закроет это.
Востаннє редагувалось vasiliybaybuz в Чет 14 лют, 2019 11:56, всього редагувалось 1 раз.
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
vasiliybaybuz
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:42

Re: В ЄС узгодили поправки до газової директиви щодо...

  vasiliybaybuz написав:Основной канал который использует Газпром это газопровод "Трансгаз" мощностью 90 млрд м3, то есть транзит максимум это 45млрд..

От і доведеться Газпрому анігілюватися до входу в газогон, а ще краще, на кордонах РФ, а не лізти в кожну хату, як він хоче.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:56

lapay
Как же так, ведь еще три минуты назад говорили про отличные новые поправки в директиве ЕС который заставит на быть монополистом и "будет регулироваться законодательством ЕС", а не желаниями кого-либо, а теперь опять за старое
"ще краще, на кордонах РФ, а не лізти в кожну хату, як він хоче"
тут или трусы или крестик.
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
vasiliybaybuz
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:03

Re: В ЄС узгодили поправки до газової директиви щодо...

  vasiliybaybuz написав:Как же так, ведь еще три минуты назад говорили про отличные новые поправки в директиве ЕС который "будет регулироваться законодательством ЕС", а не желаниями кого-либо, а теперь опять за старое
"ще краще, на кордонах РФ, а не лізти в кожну хату, як він хоче"
тут или трусы или крестик.

Так в чому протиріччя? Йде послідовна антимонопольна ринкова політика ЄС.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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