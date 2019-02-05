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В ЄС узгодили поправки до
газової директиви щодо...

В ЄС узгодили поправки до газової директиви щодо...
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:45

  lapay написав:
  sequence написав:а Украина каким боком? газ все равно русский - где тут диверсификация?

Де - в потоках? Нам головне, щоб транзит не впав.

то нам головне, а при чем тут ЕС с Германией во главе?
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:53

Ще питання до lapay. Якщо притиснуть Газпром (я не проти) він може для прикладу поставити ціну на вході в Україну 400$ а на вході в СП-2 200$? Беріть купуйте.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:05

Re: В ЄС узгодили поправки до газової директиви щодо...

  sequence написав:то нам головне, а при чем тут ЕС с Германией во главе?

Як раз Німеччина тут програла. Нам вигідно, щоб було менше неадекватного Газпрома, а більше адекватного ЄС.
  Дикий не Дикий написав:Ще питання до lapay. Якщо притиснуть Газпром (я не проти) він може для прикладу поставити ціну на вході в Україну 400$ а на вході в СП-2 200$? Беріть купуйте.

Ми в нього не купуємо. Він не може повністю заблокувати транзит через Україну, питання в об'ємах.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:36

  lapay написав:
  sequence написав:то нам головне, а при чем тут ЕС с Германией во главе?

Як раз Німеччина тут програла. Нам вигідно, щоб було менше неадекватного Газпрома, а більше адекватного ЄС.
  Дикий не Дикий написав:Ще питання до lapay. Якщо притиснуть Газпром (я не проти) він може для прикладу поставити ціну на вході в Україну 400$ а на вході в СП-2 200$? Беріть купуйте.

Ми в нього не купуємо. Він не може повністю заблокувати транзит через Україну, питання в об'ємах.

Почитайте, Детально разобраны все последние изменения законодательства ЕС. Не думаю, что в этой статье есть хоть какое-то преувеличение
Германия доказала свою верность «Северному потоку – 2»

https://vz.ru/economy/2019/2/13/964084.html
Новая попытка противников «Северного потока – 2» навредить российскому газопроводу через ЕК потерпела сокрушительное поражение. Теперь Газпрому не надо опасаться, что он не сможет полностью загрузить построенную на его же деньги трубу в ожидании неких эфемерных конкурентов. За компромиссом европейцев скрывается безоговорочная победа Германии и России.
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