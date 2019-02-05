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В ЄС узгодили поправки до
газової директиви щодо...

В ЄС узгодили поправки до газової директиви щодо...
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:45

  lapay написав:
  sequence написав:а Украина каким боком? газ все равно русский - где тут диверсификация?

Де - в потоках? Нам головне, щоб транзит не впав.

то нам головне, а при чем тут ЕС с Германией во главе?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:53

Ще питання до lapay. Якщо притиснуть Газпром (я не проти) він може для прикладу поставити ціну на вході в Україну 400$ а на вході в СП-2 200$? Беріть купуйте.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:05

Re: В ЄС узгодили поправки до газової директиви щодо...

  sequence написав:то нам головне, а при чем тут ЕС с Германией во главе?

Як раз Німеччина тут програла. Нам вигідно, щоб було менше неадекватного Газпрома, а більше адекватного ЄС.
  Дикий не Дикий написав:Ще питання до lapay. Якщо притиснуть Газпром (я не проти) він може для прикладу поставити ціну на вході в Україну 400$ а на вході в СП-2 200$? Беріть купуйте.

Ми в нього не купуємо. Він не може повністю заблокувати транзит через Україну, питання в об'ємах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:36

  lapay написав:
  sequence написав:то нам головне, а при чем тут ЕС с Германией во главе?

Як раз Німеччина тут програла. Нам вигідно, щоб було менше неадекватного Газпрома, а більше адекватного ЄС.
  Дикий не Дикий написав:Ще питання до lapay. Якщо притиснуть Газпром (я не проти) він може для прикладу поставити ціну на вході в Україну 400$ а на вході в СП-2 200$? Беріть купуйте.

Ми в нього не купуємо. Він не може повністю заблокувати транзит через Україну, питання в об'ємах.

Почитайте, Детально разобраны все последние изменения законодательства ЕС. Не думаю, что в этой статье есть хоть какое-то преувеличение
Германия доказала свою верность «Северному потоку – 2»

https://vz.ru/economy/2019/2/13/964084.html
Новая попытка противников «Северного потока – 2» навредить российскому газопроводу через ЕК потерпела сокрушительное поражение. Теперь Газпрому не надо опасаться, что он не сможет полностью загрузить построенную на его же деньги трубу в ожидании неких эфемерных конкурентов. За компромиссом европейцев скрывается безоговорочная победа Германии и России.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:39

  Волгарь написав:Почитайте, Детально разобраны все последние изменения законодательства ЕС. Не думаю, что в этой статье есть хоть какое-то преувеличение
Германия доказала свою верность «Северному потоку – 2»

https://vz.ru/economy/2019/2/13/964084.html
Новая попытка противников «Северного потока – 2» навредить российскому газопроводу через ЕК потерпела сокрушительное поражение. Теперь Газпрому не надо опасаться, что он не сможет полностью загрузить построенную на его же деньги трубу в ожидании неких эфемерных конкурентов. За компромиссом европейцев скрывается безоговорочная победа Германии и России.

Про німецько-французський компроміс вже застаріла інформація, я про це вже писав. Третій енергопакет автоматично розповсюджується на всі газгони, без всякої згоди окремих країн.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:55

  lapay написав:
  Волгарь написав:Почитайте, Детально разобраны все последние изменения законодательства ЕС. Не думаю, что в этой статье есть хоть какое-то преувеличение
Германия доказала свою верность «Северному потоку – 2»

https://vz.ru/economy/2019/2/13/964084.html
Новая попытка противников «Северного потока – 2» навредить российскому газопроводу через ЕК потерпела сокрушительное поражение. Теперь Газпрому не надо опасаться, что он не сможет полностью загрузить построенную на его же деньги трубу в ожидании неких эфемерных конкурентов. За компромиссом европейцев скрывается безоговорочная победа Германии и России.

Про німецько-французський компроміс вже застаріла інформація, я про це вже писав. Третій енергопакет автоматично розповсюджується на всі газгони, без всякої згоди окремих країн.

Статья сегодняшняя. Но в сущности скоро увидим - очень велика вероятность, что с 21-го транзит через ГТС упадет до 40 млрд. м3, а 22-го - до 20-ти.
2-я цифра гипотетическая - трудно сказать, может ли ГТС технически функционировать при таких объемах прокачки.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:58

Re: В ЄС узгодили поправки до газової директиви щодо...

  Волгарь написав:Статья сегодняшняя.

Вчорашна і застаріла, бо коментує чутки, а не те, що прийняли в результаті.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:09

  lapay написав:
  sequence написав:то нам головне, а при чем тут ЕС с Германией во главе?

Як раз Німеччина тут програла. Нам вигідно, щоб було менше неадекватного Газпрома, а більше адекватного ЄС.

Но исходя из этой директивы получается что будет просто меньше Газпрома = транзита. Потому что Газпром не собирался ранее продавать что-то на границе, а значит 45млрд = это максимум.
Иначе Газпрому придется продавать часть газу третьему лицу на границе Украины.. но тогда что ему не позволит продавать часть газа на границе СП под скажем Выборгом для дальнейшего транзита по газопроводу?
Востаннє редагувалось vasiliybaybuz в Чет 14 лют, 2019 15:13, всього редагувалось 1 раз.
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:13

Re: В ЄС узгодили поправки до газової директиви щодо...

  vasiliybaybuz написав:но тогда что ему не позволит продавать часть газа на границе СП под скажем Выборгом?

Точно не знаю - чи можна таким, формальним, чином, обійти третій енергопакет. Судячі з активного спротиву, який був проти такого рішення - мабуть, ні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:14

  lapay написав:
  vasiliybaybuz написав:но тогда что ему не позволит продавать часть газа на границе СП под скажем Выборгом?

Точно не знаю - чи можна таким, формальним, чином, обійти третій енергопакет. Судячі з активного спротиву, який був проти такого рішення - мабуть, ні.

ну тогда 45 млрд (50% от возможной мощности экспортной трубы) это максимум возможного транзита по Украине.
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
vasiliybaybuz
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