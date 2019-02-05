В ЄС узгодили поправки до газової директиви щодо...
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Новая попытка противников «Северного потока – 2» навредить российскому газопроводу через ЕК потерпела сокрушительное поражение. Теперь Газпрому не надо опасаться, что он не сможет полностью загрузить построенную на его же деньги трубу в ожидании неких эфемерных конкурентов. За компромиссом европейцев скрывается безоговорочная победа Германии и России.
Волгарь написав:Почитайте, Детально разобраны все последние изменения законодательства ЕС. Не думаю, что в этой статье есть хоть какое-то преувеличение Германия доказала свою верность «Северному потоку – 2»
Новая попытка противников «Северного потока – 2» навредить российскому газопроводу через ЕК потерпела сокрушительное поражение. Теперь Газпрому не надо опасаться, что он не сможет полностью загрузить построенную на его же деньги трубу в ожидании неких эфемерных конкурентов. За компромиссом европейцев скрывается безоговорочная победа Германии и России.
Про німецько-французський компроміс вже застаріла інформація, я про це вже писав. Третій енергопакет автоматично розповсюджується на всі газгони, без всякої згоди окремих країн.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Волгарь написав:Почитайте, Детально разобраны все последние изменения законодательства ЕС. Не думаю, что в этой статье есть хоть какое-то преувеличение Германия доказала свою верность «Северному потоку – 2»
Новая попытка противников «Северного потока – 2» навредить российскому газопроводу через ЕК потерпела сокрушительное поражение. Теперь Газпрому не надо опасаться, что он не сможет полностью загрузить построенную на его же деньги трубу в ожидании неких эфемерных конкурентов. За компромиссом европейцев скрывается безоговорочная победа Германии и России.
Про німецько-французський компроміс вже застаріла інформація, я про це вже писав. Третій енергопакет автоматично розповсюджується на всі газгони, без всякої згоди окремих країн.
Статья сегодняшняя. Но в сущности скоро увидим - очень велика вероятность, что с 21-го транзит через ГТС упадет до 40 млрд. м3, а 22-го - до 20-ти. 2-я цифра гипотетическая - трудно сказать, может ли ГТС технически функционировать при таких объемах прокачки.
sequence написав:то нам головне, а при чем тут ЕС с Германией во главе?
Як раз Німеччина тут програла. Нам вигідно, щоб було менше неадекватного Газпрома, а більше адекватного ЄС.
Но исходя из этой директивы получается что будет просто меньше Газпрома = транзита. Потому что Газпром не собирался ранее продавать что-то на границе, а значит 45млрд = это максимум. Иначе Газпрому придется продавать часть газу третьему лицу на границе Украины.. но тогда что ему не позволит продавать часть газа на границе СП под скажем Выборгом для дальнейшего транзита по газопроводу?
Востаннє редагувалось vasiliybaybuz в Чет 14 лют, 2019 15:13, всього редагувалось 1 раз.
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton