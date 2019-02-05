Так на перемовинах з Газпромом, фігурує цифра 30-40 млрд, а газ йде і по іншим трубам через Україну. Газпрому доведеться посунутись з ринку, якщо він не зможе забезпечити попит, з урахування цього рішення.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 15:26
Re: В ЄС узгодили поправки до газової директиви щодо...
Так на перемовинах з Газпромом, фігурує цифра 30-40 млрд, а газ йде і по іншим трубам через Україну. Газпрому доведеться посунутись з ринку, якщо він не зможе забезпечити попит, з урахування цього рішення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:04
Re: В ЄС узгодили поправки до газової директиви щодо...
Первое -чей газ "йде через Україну"
Второе-покаким это "іншим трубам"
Третье- Газпром конечно посунется, чего они в принципе и добиваются, а мы что тогда будем делать?
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:37
Re: В ЄС узгодили поправки до газової директиви щодо...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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