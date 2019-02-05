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В ЄС узгодили поправки до
газової директиви щодо...

В ЄС узгодили поправки до газової директиви щодо...
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  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:26

Re: В ЄС узгодили поправки до газової директиви щодо...

  vasiliybaybuz написав:ну тогда 45 млрд (50% от возможной мощности экспортной трубы) это максимум возможного транзита по Украине.

Так на перемовинах з Газпромом, фігурує цифра 30-40 млрд, а газ йде і по іншим трубам через Україну. Газпрому доведеться посунутись з ринку, якщо він не зможе забезпечити попит, з урахування цього рішення.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:04

Re: В ЄС узгодили поправки до газової директиви щодо...

  lapay написав:Так на перемовинах з Газпромом, фігурує цифра 30-40 млрд, а газ йде і по іншим трубам через Україну. Газпрому доведеться посунутись з ринку, якщо він не зможе забезпечити попит, з урахування цього рішення.


Первое -чей газ "йде через Україну"
Второе-покаким это "іншим трубам"
Третье- Газпром конечно посунется, чего они в принципе и добиваются, а мы что тогда будем делать?
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:37

Re: В ЄС узгодили поправки до газової директиви щодо...

https://www.ukrinform.ru/rubric-polytic ... y-mid.html
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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