Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Кабінету міністрів.
Дивися повний текст Збільшилася втричі, але цього мало: Гройсман розповів про підвищення \"мінімалки\".
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Додано: Сер 13 лют, 2019 16:09
Збільшилася втричі, але цього мало: Гройсман розповів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Збільшилася втричі, але цього мало: Гройсман розповів про підвищення \"мінімалки\".
Додано: Сер 13 лют, 2019 16:09
Минималка в три раза, а ставка максимального объема доходов стоит на месте. Это вы мелкий бизнес загоняете в угол? Чухайтесь, упрощенцы уйдут в тень. Все должно увеличиваться в три раза.
Додано: Сер 13 лют, 2019 16:17
Очередные пару милионов уже пакуют чемоданы,
в развитых странах средний и мелкий бизнес это основа экономики но похоже правительство Украины считает иначе.
Додано: Сер 13 лют, 2019 17:03
Минималка растет, а потребление падает. Произошло перераспределение в пользу государства - жити по новому
Додано: Сер 13 лют, 2019 17:12
Re: Збільшилася втричі, але цього мало: Гройсман розповів...
..."мінімальна зарплата в Україні зросла до 4170 гривень", оплата только за ЦО однушки на 37м стала 1600 грн., трешки на 69 м. 2800-3000 грн. Володя вещай дальше.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 13 лют, 2019 17:51
Вершина цинизма: сначала гривню опустили в 4 раза, а медленный рост зарплат и пенсий - это очередное "достижение".
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Сер 13 лют, 2019 18:00
8000 грн сделать минимальную зарплату )))
И тут Остапа понесло.
В конце концов в наших условиях, кроме популистических возгласов, минималка всего лишь инструмент для выкачки налогов.
Лучше про минималку вообще не вспоминать.
Додано: Сер 13 лют, 2019 18:56
Очередная ложь от правительства
Минималка 2013 г - 1200 грн = 150$.
Минималка 2019 г - 4170 грн = 150$.
И где рост?? Даже допустим не смотрим на доллар, инфляция 2013-2019 сколько? По моим примерным скромным подщетам +175%, то есть почти в 3 раза. Коммуналка в среднем выросла вообще в 5.5 раз. В общем, вброс от премьера, авось схавают.
Додано: Чет 14 лют, 2019 00:39
Действительно мало выросла, минималка должна быть 400 евро, тогда работодателям придется конкурировать за дорогой ресурс как работников. И именно у работодателя будет болеть голова как нанять человека и заработать на нем, выплачивая эту заплату. Это приведет к тому что работодателю будет выгодно обучать работника чтобы сделать его более ценным.
Додано: Чет 14 лют, 2019 10:13
Взагалі-то Гройсман вказав інтервал - 3 роки. Я його не вважаю вірно підібраним, але на фоні саме цього інтервалу часу можна найбільшими різницями хвастатись.
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