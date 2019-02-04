Збільшилася втричі, але цього мало: Гройсман розповів...

jeugen написав:Ares написав:Очередная ложь от правительства
Минималка 2013 г - 1200 грн = 150$.
Минималка 2019 г - 4170 грн = 150$.
И где рост?? Даже допустим не смотрим на доллар, инфляция 2013-2019 сколько? По моим примерным скромным подщетам +175%, то есть почти в 3 раза. Коммуналка в среднем выросла вообще в 5.5 раз. В общем, вброс от премьера, авось схавают.
Взагалі-то Гройсман вказав інтервал - 3 роки. Я його не вважаю вірно підібраним, але на фоні саме цього інтервалу часу можна найбільшими різницями хвастатись.
Минималка - это чисто административный момент, который поднимается не от большого ума или познаний, а просто росчерком пера. Тут гордится абсолютно не чем.
Но то что при Гройсмане повышается средняя зарплата, это ему плюс в карму.