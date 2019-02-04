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Збільшилася втричі, але цього
мало: Гройсман розповів...

Збільшилася втричі, але цього мало: Гройсман розповів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:22

  jeugen написав:
  Ares написав:Очередная ложь от правительства
Минималка 2013 г - 1200 грн = 150$.
Минималка 2019 г - 4170 грн = 150$.
И где рост?? Даже допустим не смотрим на доллар, инфляция 2013-2019 сколько? По моим примерным скромным подщетам +175%, то есть почти в 3 раза. Коммуналка в среднем выросла вообще в 5.5 раз. В общем, вброс от премьера, авось схавают.

Взагалі-то Гройсман вказав інтервал - 3 роки. Я його не вважаю вірно підібраним, але на фоні саме цього інтервалу часу можна найбільшими різницями хвастатись.


Минималка - это чисто административный момент, который поднимается не от большого ума или познаний, а просто росчерком пера. Тут гордится абсолютно не чем.

Но то что при Гройсмане повышается средняя зарплата, это ему плюс в карму.
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