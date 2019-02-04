Збільшилася втричі, але цього мало: Гройсман розповів...
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Ares написав:Очередная ложь от правительства Минималка 2013 г - 1200 грн = 150$. Минималка 2019 г - 4170 грн = 150$. И где рост?? Даже допустим не смотрим на доллар, инфляция 2013-2019 сколько? По моим примерным скромным подщетам +175%, то есть почти в 3 раза. Коммуналка в среднем выросла вообще в 5.5 раз. В общем, вброс от премьера, авось схавают.
Взагалі-то Гройсман вказав інтервал - 3 роки. Я його не вважаю вірно підібраним, але на фоні саме цього інтервалу часу можна найбільшими різницями хвастатись.
Минималка - это чисто административный момент, который поднимается не от большого ума или познаний, а просто росчерком пера. Тут гордится абсолютно не чем.
Но то что при Гройсмане повышается средняя зарплата, это ему плюс в карму.
Минималка увеличилась в три раза, а тарифы в 7 раз. Цены растут непомерно, откуда вырастет потребление. Люди ничего не покупают. Рынки закрываются. Всех людей правительство Гройсмана одевает в Секенхенд или европейские обноски. Правильной дорогой идем товарищи!
zkemklg1 написав:Минималка увеличилась в три раза, а тарифы в 7 раз. Цены растут непомерно, откуда вырастет потребление. Люди ничего не покупают. Рынки закрываются. Всех людей правительство Гройсмана одевает в Секенхенд или европейские обноски. Правильной дорогой идем товарищи!
Не зовсім розумію про які такі тарифи Ви говорите? Опалювання в 2014-му коштувало до 1 400грн/міс, а зараз до 3 000 грн. А це найбільша стаття витрат. Де 7ми кратне підвищення?
zkemklg1 написав:Минималка увеличилась в три раза, а тарифы в 7 раз. Цены растут непомерно, откуда вырастет потребление. Люди ничего не покупают. Рынки закрываются. Всех людей правительство Гройсмана одевает в Секенхенд или европейские обноски. Правильной дорогой идем товарищи!
Не зовсім розумію про які такі тарифи Ви говорите? Опалювання в 2014-му коштувало до 1 400грн/міс, а зараз до 3 000 грн. А це найбільша стаття витрат. Де 7ми кратне підвищення?
Традиционно все сравнивают с 2013 годом. Смотрел недавно у меня горячая вода выросла в 8 раз, отопление, лень залазит в платежки, думаю где-то в 5 раз.