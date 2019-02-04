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Збільшилася втричі, але цього
мало: Гройсман розповів...

Збільшилася втричі, але цього мало: Гройсман розповів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:22

  jeugen написав:
  Ares написав:Очередная ложь от правительства
Минималка 2013 г - 1200 грн = 150$.
Минималка 2019 г - 4170 грн = 150$.
И где рост?? Даже допустим не смотрим на доллар, инфляция 2013-2019 сколько? По моим примерным скромным подщетам +175%, то есть почти в 3 раза. Коммуналка в среднем выросла вообще в 5.5 раз. В общем, вброс от премьера, авось схавают.

Взагалі-то Гройсман вказав інтервал - 3 роки. Я його не вважаю вірно підібраним, але на фоні саме цього інтервалу часу можна найбільшими різницями хвастатись.


Минималка - это чисто административный момент, который поднимается не от большого ума или познаний, а просто росчерком пера. Тут гордится абсолютно не чем.

Но то что при Гройсмане повышается средняя зарплата, это ему плюс в карму.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:28

Минималка увеличилась в три раза, а тарифы в 7 раз. Цены растут непомерно, откуда вырастет потребление. Люди ничего не покупают. Рынки закрываются. Всех людей правительство Гройсмана одевает в Секенхенд или европейские обноски. Правильной дорогой идем товарищи!
zkemklg1
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:31

  zkemklg1 написав:Люди ничего не покупают. Рынки закрываются. Всех людей правительство Гройсмана одевает в Секенхенд или европейские обноски. Правильной дорогой идем товарищи!

Только возле всяких гипермаркетов и всевозможных ТРЦ зачастую машину припарковать негде. И не только в выходные, кстати. Люди туда, очевидно, как в музей ходят.
Зубожииииємо.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:39

  Dimar написав:Только возле всяких гипермаркетов и всевозможных ТРЦ зачастую машину припарковать негде. И не только в выходные, кстати. Люди туда, очевидно, как в музей ходят.
Зубожииииємо.


Иногда заглядывайте в секонды для общего развития.
Сильно удивитесь, что людей там во много раз больше, чем в бутиках ТРЦ.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:18

  zkemklg1 написав:Минималка увеличилась в три раза, а тарифы в 7 раз. Цены растут непомерно, откуда вырастет потребление. Люди ничего не покупают. Рынки закрываются. Всех людей правительство Гройсмана одевает в Секенхенд или европейские обноски. Правильной дорогой идем товарищи!

Не зовсім розумію про які такі тарифи Ви говорите? Опалювання в 2014-му коштувало до 1 400грн/міс, а зараз до 3 000 грн. А це найбільша стаття витрат. Де 7ми кратне підвищення?
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:35

  jeugen написав:
  zkemklg1 написав:Минималка увеличилась в три раза, а тарифы в 7 раз. Цены растут непомерно, откуда вырастет потребление. Люди ничего не покупают. Рынки закрываются. Всех людей правительство Гройсмана одевает в Секенхенд или европейские обноски. Правильной дорогой идем товарищи!

Не зовсім розумію про які такі тарифи Ви говорите? Опалювання в 2014-му коштувало до 1 400грн/міс, а зараз до 3 000 грн. А це найбільша стаття витрат. Де 7ми кратне підвищення?


Традиционно все сравнивают с 2013 годом.
Смотрел недавно у меня горячая вода выросла в 8 раз, отопление, лень залазит в платежки, думаю где-то в 5 раз.
freeze
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  #<12
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