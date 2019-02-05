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Латвія розмістила 30-річні
єврооблігації на 700 млн євро

Латвія розмістила 30-річні єврооблігації на 700 млн євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 18:02

Латвія розмістила 30-річні єврооблігації на 700 млн євро

Пропонуємо до обговорення:
Латвія 12 лютого провела розміщення 30-річних єврооблігацій на суму 700 млн євро.

Дивися повний текст Латвія розмістила 30-річні єврооблігації на 700 млн євро.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 18:02

А наши "смогли" 10% в долларах...(
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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