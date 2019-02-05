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Латвія розмістила 30-річні єврооблігації на 700 млн євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 18:02
Пропонуємо до обговорення:
Латвія 12 лютого провела розміщення 30-річних єврооблігацій на суму 700 млн євро.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 18:02
А наши "смогли" 10% в долларах...(
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